Enokyan Alfabesi Nedir Ve Ne İşe Yarar? Tarihte Enokyan (Melek) Alfabesi Okunuşu Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Enokyan alfabesi; öğrenilmesi çok güç olan, kullanım ve tarihi alanları bakımından dikkat çeken bir yapıya sahip alfabedir. Genellikle rüyaya girmek adına kullanıldığı belirtilen dillerden biri haline gelmesiyle beraber, batıda yazının kullanım hedefleri de değişmektedir. Toplam olarak 52 harften oluşan alfabenin, metafizik olayların gerçekleştirilmesi ve rüyaya girmek adına kullanılması dikkatleri çekmektedir.

Enokyan Alfabesi Nedir?

Enokyan alfabesi; İbraniler açısından alfabelerin farklılaştırılarak ortaya çıkarıldığı, kutsal melek ve tanrı sembollerini içerdiği belirtilmektedir. Enokyan alfabesi sistemi, Edward Kelley ve Doktor John Dee tarafından 1580 senesinde yapılan incelemeler sonucunda sağlanan ve karışık bir yapıda olan dil sistemi şeklinde tanımlanabilir.

İnanışlara göre bu alfabe, onlara vücudu bulunmayan varlıklar açısından gönderilmiştir. Bu vücutsuz varlıklar ise melek olarak belirtilmiştir. Enokyan alfabesi; oldukça karışık bir yapıdadır. Bununla beraber çok zor bir alfabe olduğu da belirtilebilir. İnternet yolu ile Enokyan alfabesinin tablosuna bakarak, alfabenin ne kadar karmaşık olduğu belirtilebilir. Tabloda yer alan büyük elemanlar, evrenin 6 boyutlu şeması biçimindedir. Tabloda yer alan şema, Kelley tarafından dahi tam şekilde çözülememiştir. Bununla beraber pek çok dilbilimci de Enokyan alfabesinin sırrını tam olarak çözememiştir.

Enokyan Ne İşe Yarar?

Enokyan alfabesinin harfleri; A'dan Z'ye olacak biçimde dizilmiştir. Değişik sembol ve harflerin yer aldığı alfabede toplam olarak 52 adet harf bulunmaktadır. Yazı adına harflerin bir arada kullanılmasıyla, soldan sağa doğru dizilmesi gerekmektedir. Bununla beraber yazıyla beraber adların gereken yerlere yerleştirilip, istenilen kişinin rüyasına girmek mümkün olacaktır. Alfabelerin en önemli özelliği; büyü adına kullanımının fazla olmasıdır. Enokyan alfabesi, genel olarak büyü için de kullanılmaktadır.

Tarihte Enokyan (Melek) Alfabesi Okunuşu

1.yüzyıl ile beraber Melek dilinin halen etkililiğini korumasıyla beraber kelimelerin okunuş biçimleri daha da modern biçime getirilmiştir. Bunun sayesinde hem okunuşu hem de yazılışı hakkında fikir edinmek, oldukça kolay hale gelmiştir. Enokyan alfabesinin harfleri, başka dillere göre değişik olduğundan ötürü öğrenme aşamasında birçok güçlükler yaşanır. Mistik hususlara veya mitolojik ögelere ilgi duyan kişilerin, Enokyan alfabesi hakkında fikir edinmeleri yararlı olacaktır.

Enokyan Alfabesi Özellikleri Hakkında Bilgi

Enokyan alfabesi; soldan sağa yazılıp Türkçe dilinde olduğu üzere harflerin 52 harf ile yazıldığı belirtilebilir. Bunun sayesinde kişi adını ya da rüyasına gireceği bireyin adını yazıp, o bireyin rüyasında yer alabilmek adına soldan sağa yazı yazmak gereklidir.

Enokyan alfabesi; büyü alfabesi şeklinde de bilinen Melek dilinin, insanlara olağan dışı varlıklar tarafından indirildiğine inanılmaktadır. Edward Kelley ile John Dee ile ortaya çıkarılmış olan Melek alfabesi, 1580'li senelerden bugüne dek atif bir şekilde geçerliliğini korumuştur.

Dil sistemi ve sembollerin oldukça zor ve güç olmasından ötürü, öğrenme etabında pek çok problem ile karşılaşılır. Yazıldığı gibi okunmayan sözcüklerin ise birbirinden değişik manaları bulunur. Sözcüklerin anlamlarını okuyan ve fonetik titreşimlerle beraber alfabeyi okuyan bireyler açısından yorumlanmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında üzerinde pek çok çalışmalar yapılan Enokyan alfabesi, evreni dört değişik boyuta ayırmaktadır. Fiziksel evrenin ise iki değişik yöne hareket eden hiperkül şeklinde tanımlandığını belirtmek mümkündür.