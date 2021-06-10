Enjektör Nedir, Ne İşe Yarar? Enjektör Nasıl Çalışır, Temizliği Nasıl Yapılır?

Enjektör araçlarda bir prensibe sahip olan bir parçadır. Enjektörün araçlarda mevcut olan her parçanın olduğu gibi bir görevi bulunmaktadır. Araç sahipleri genelde enjektörün görevine hakimdir. Bu görevin bilinmesi kişiye önemli bir fayda sağlar.

Enjektör Nedir, Ne İşe Yarar?

Dizel motorların içerisinde bulunmakta olan bölüm enjektör olarak adlandırılır. Dizel motorlarda bulunması bakımından bu araç türünde tek bir adet enjektör bulunur. İşlevi son derece basit olup motor içerisinde tek bir işlevi vardır.

Enjektör en basit tabiriyle dizel motorların bir parçasıdır. Diğer bir ifadeyle araç motorunda yer almaktadır. Araç motorunun doğru bir biçimde çalışmasının sağlanabilmesi için enjektör en önemli mekanizmayı oluşturur. Bu yönden enjektörün doğru çalışmadığı aracın çalışmaması da mümkün olmaktadır.

Enjektörün işlevi ise yakıtı püskürtmektir. Bu bakımdan oldukça önemli bir işleve sahip durumdadır. Yakıtı püskürterek araca yüklenmiş durumda olan yakıtın dağıtılmasını sağlar. Enjektör genel olarak son derece basit bir prensibe sahiptir. Elbette de farklı tür enjektörler de piyasada bulunmaktadır. Ancak her bir enjektörün çalışma prensibi ortaktır.

Enjektör Nasıl Çalışır?

Enjektörler devasa yükseklikteki yakıt basıncına dayanıklı yapıya sahip olan cihazlardır. Enjektör yakıtı yüksek basınç kullanarak zerrecik formunda silindirin içine püskürtme işlevini gerçekleştirir. Gerçekleştirilen bu püskürtme işlemi sonucunda yakıtın aracın en ufak hücresine kadar ulaşmasını sağlar. Bunun sonucunda da aracın çalışması için ihtiyaç duyulan yakıt her bir alana dağılmış olur. Aracın bütün gerekli yerlerine yakıt almış durumda olan araç da artık kullanıma hazır hale gelir.

Genel olarak çok farklı türlerde silindirler bulunmaktadır. Bu silindirlerin yeni versiyonları da piyasaya çıkmaktadır. Ancak hepsinin ortak gayesi yakıtın silindire püskürtülmesi işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunu yapabilmek için de hemen hemen her biri basınç kullanır. Tek bir amaca hizmet eden amacı enjektör tüm dünyada aynı işlevi görmektedir.

Enjektör Temizliği Nasıl Yapılır?

Araçlar bakım isteyen vasıtalardır. Kullanımı ve rahatlığı tartışılmaz ölçüde olsa da, aracın performansı için doğru bir bakım işlemi yaptırılmasının gerekliliği söz konusudur. Enjektör temizliği de son derece önem taşıyan bu işlemlerden biri olma özelliği barındırmaktadır. Fakat bakım işlemi için araç sahibinin yapabileceği herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Enjektör temizliğinin bir profesyonel tarafından yapılması önemli olan bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer enjeksiyon temizliğini kendiniz yapmak istiyorsanız bu durumda enjektör temizleyici malzemelerden faydalanabilirsiniz. Bu malzemeler enjeksiyon içerisindeki kiri temizleyen genel bir katkı maddesi barındırmaktadır.

Enjektör temizleme işlemi için enjektör temizleyici maddeyi depoya attıktan sonra araç kullanımı sağlanır ve bu sayede depo içerisinde mevcut olan yakıt bitimiyle birlikte durum tespiti yapılır. Araçta herhangi bir düzelme söz konusu değil ise bu madde kullanılmaya devam edilir. Bu nokta da sonuca göre hareket etmek en doğru işlem olacaktır.

Eğer enjektörde profesyonel anlamda bir temizlik isteniyorsa bu durumda yardım alınmasında fayda olacaktır. Çünkü enjektör için profesyonel bir enjektör temizliği yapılabilmesi için kontrollü ve profesyonel kişiler tarafından temizlik işleminin yapılmasının gerekliliği söz konusudur.

Enjektörler işinin uzmanı kişiler tarafından mazotla yıkanarak bir temizlik işlemine tabi tutulurlar. Yakıt içerisine su karışması veya kalitesiz yakıt kullanımı sonrasında meydana gelen kirler gibi tüm kirler etkili bir biçimde işinin uzmanı kişiler tarafından temizlenir ve araç sahiplerine geri iade edilir..