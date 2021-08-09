Enjektör Arızası Nasıl Anlaşılır? Arabada Enjektör Arızası Neden Olur

Enjektör arızası araçlar için önemli görülen bir durumdur. Özellikle dizel araçlarda kullanıldığı bilinen enjektörler benzinli araçlarda ile de kullanılmaktadır. Enjektör arızasının gerçekleşmesi ile birlikte tüm araç sistemi olması gerektiği şekilde çalışmamaya başlayacaktır. Bu kapsamda enjektör arızalarının zamanında tespit edilmesi daha büyük sorunların önüne geçmeyi sağlayacaktır.

Enjektör Arızası Nasıl Anlaşılır?

Enjektör arızası rölanti sorunu yaşanması sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Otomobillerde baş gösteren bir enjektör arızası söz konusu ise rölanti arızası meydana gelebileceği de değerlendirilir. Enjektör arızası meydana geldiğinde araç rölantiyi koruyamaz duruma gelir ve bazen araç stop eder. Bu durum sürücüleri olumsuz etkileyen durumlardan biridir.

Arabada Enjektör Arızası Neden Olur?

- Enjektör arızasında araç motoru çalışma sırasında daha yüksek seste gürültüler meydana gelir.

- Enjektör arızası durumunda aracın hızı istediği gibi ayarlanamaz. Böylece hızlanma sıkıntısı ve devir ayarlayamama sıkıntısı ortaya çıkmaktadır.

- Araç çalıştırılması ile birlikte motor bölgesinden ses gelmeye başlar.

- Araçlarda teklemeler ortaya çıkar.

- Aracın harareti normalden fazla bir şekilde artar. Bu durum diğer araç parçalarına da zarar verir.

- Araçta gözle görülen şekilde performans düşüşü meydana gelmektedir.

- Aracın yakıt tüketiminde artış görülür, normalden fazla yakıt tüketilir.