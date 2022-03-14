Enjekte ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre enjekte kelimesinin anlamı

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Yazılarda veya sosyal medyada enjekte kelimesi yaygın olarak kullanılabiliyor. Enjekte sözcüğü TDK'ya göre, iç itilmiş anlamına sahiptir. Özellikle tıp alanında çok yaygın kullanılan bir sözcük türüdür.

Enjekte Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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TDK'ya Göre Enjekte Kelimesinin Anlamı

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Enjekte sözcüğü pek çok kişinin bilgi almak istediği bir kelimedir. Her bir kelime türünün anlamlarına ulaşmak için araştırma yapan kişiler bulunuyor. Önemli kelimeler genellikle kişilerin daha çok ilgisini çekiyor. Okuduğunu anlamak isteyenler, TDK'da bazı araştırmalarla bilgilere ulaşabiliyor. TDK'ya göre enjekte sözcüğünün hangi anlamları olduğu öğrenilmek istenebiliyor. TDK'ya göre enjekte kelimesi, iç itilmiş anlamındadır.