Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Enjekte ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre enjekte kelimesinin anlamı

#Eğitim#Araştırma#Enjekte Ne Demek
Enjekte ne demek, ne anlama gelir TDKya göre enjekte kelimesinin anlamı

Günümüzde kişilerin ilgisini çeken bazı kelime türleri bulunuyor. Merak edilen kelime türlerinden biri olan enjekte kelimesi detaylı olarak araştırılıyor. Kişiler enjekte kelimesinin kullanıldığı bir cümle gördüğünde anlamı bakımından neyi ifade ettiğini araştırabiliyor. TDK'ya göre enjekte sözcüğünün anlamı odlukça merak ediliyor. Enjekte ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Enjekte kelimesinin anlamıyla ilgili detayları derledik.

Haberin Devamı

Yazılarda veya sosyal medyada enjekte kelimesi yaygın olarak kullanılabiliyor. Enjekte sözcüğü TDK'ya göre, iç itilmiş anlamına sahiptir. Özellikle tıp alanında çok yaygın kullanılan bir sözcük türüdür.

 Enjekte Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlam yönünden ele alınan enjekte sözcüğü bireylerin bilgi edinmek istediği bir kelimedir. Bireyler kolaylıkla sözlüklerden yardım alarak enjekte kelimesinin anlamını öğrenebiliyor. En çok merak edilen enjekte sözcüğünün anlamları da sözlüklerde bulunuyor. Bireyler araştırma yaparak kolay yoldan enjekte kelimesinin anlamlarını görebiliyor. Sürekli karşılaşılan ve kullanılan enjekte kelimesi, iç itilmiş anlamına sahiptir. Günümüzde pek çok kişinin farklı alanlarda kullanabileceği önemli bir kelimedir.

 TDK'ya Göre Enjekte Kelimesinin Anlamı

Haberin Devamı

 Enjekte sözcüğü pek çok kişinin bilgi almak istediği bir kelimedir. Her bir kelime türünün anlamlarına ulaşmak için araştırma yapan kişiler bulunuyor. Önemli kelimeler genellikle kişilerin daha çok ilgisini çekiyor. Okuduğunu anlamak isteyenler, TDK'da bazı araştırmalarla bilgilere ulaşabiliyor. TDK'ya göre enjekte sözcüğünün hangi anlamları olduğu öğrenilmek istenebiliyor. TDK'ya göre enjekte kelimesi, iç itilmiş anlamındadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Enjekte Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna