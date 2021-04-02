Enine Boyuna ne demek? Enine Boyuna deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerde kullanılan enine boyuna kelimeleri gerçek anlamda değil mecaz anlamda kullanılan deyimlerdendir. Bir olayı anlatmak için kullanılan somutlaştırılmış bir ifade biçimidir.

Enine Boyuna Ne Demektir?

Enine boyuna kelimeleri bir şeyin ölçümünde ya da boyutlarının belirtilmesini kullanıldığı gibi bir şeyi derinliğine incelemek anlamına gelmektedir. Bir konuyu tüm ayrıntılarıyla ele alma konusuna da enine boyuna kelimeleri kullanılmaktadır.

Enine Boyuna Deyiminin Anlamı Nedir?

Enine Boyuna deyiminin anlamı bir konuyu derinliğine kadar tüm ayrıntılarıyla ele almak anlamına gelmektedir. Enine boyuna deyiminin diğer anlamı ise insan için kullanılan iri yarı anlamına gelmektedir.

Enine Boyuna Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Bu konuyu enine boyuna tartışmak gerçekleri açığa çıkarmak lazım.

Haluk epey kilo almış enine boyuna büyümüş.

Öğretmenin sorduğu soruyu enine boyuna düşünüp çözdüler.

Her şeyi enine boyuna belirlemek işleri kolaylaştırır.