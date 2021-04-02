Eninde Sonunda ne demek? Eninde Sonunda deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dilimize yerleşmiş birçok söz kalıbı bu deyim ile eş anlamlıdır. Örneğin: ''Er ya da Geç'' ve ''Öyle ya da Böyle''

Eninde Sonunda Ne Demek?

Eninde sonunda deyimi, bir işin nasıl tamamlanacağını ya da bir olayın nasıl biteceğini belirtmek için kullanılan bir söz kalıbıdır. Bazı yörelerde ''önünde sonunda'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

Eninde Sonunda Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Henüz belirsiz olan bir şeyin geç de olsa açıklığa kavuşması.

2- Gelecek zaman cümlelerinde bir iddiada bulunmak için kullanılan söz dizisi (eninde sonunda başaracağız)

Eninde Sonunda Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Gerçeği eninde sonunda öğrenecek; bu yüzden ona şimdiden haber vermeliyiz.

2- Eninde sonunda buradan taşınıp istediğim gibi bir evde yaşayacağım.