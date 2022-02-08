Eni konu nasıl yazılır? Eni konu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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Enikonu kelimesi her alanda kullanılan ve en çok yazım yanlışı yapılan kelimelerden biri olarak biliniyor. Enikonu kelimesinin doğru yazılışı enikonu şeklindedir. Bu kelime bitişik yazılmaktadır. Enikonu kelimesinin ayrı yazılması yanlış yazım olarak bildiriliyor. Eni konu şeklindeki yazımı yanlıştır.

Eni Konu Nasıl Yazılır?

Enikonu kelimesi bitişik yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. Doğru yazım şekli enikonu olarak belirtiliyor. Eni konu şeklindeki ayrı yazılışı ise yanlış olarak kabul ediliyor.

Eni Konu Kelimesi TDK'ye Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Enikonu kelimesi TDK'ye göre bitişik yazılmaktadır. Bu kelime TDK verilerine göre ayrı yapılmamaktadır. Doğru yazım şekli enikonu olarak bildiriliyor. Eni konu olarak yazılması yanlış yazım olarak ifade ediliyor. Enikonu kelimesi her alanda kullanıma uygun bir kelime türüdür. Bu kelime bitişik yazılan kelimelerden biridir. Ayrı yazıldığında yanlış yazım olarak değerlendirilir. Enikonu kelimesi aynı zamanda yazılışında en çok hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. TDK'ye göre bu kelime bitişik yazılmalıdır. Ayrı olarak yazıldığında yanlış yazılmış olur.