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Eni konu nasıl yazılır? Eni konu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

#TDK#Sözlük#Eni Konu
Eni konu nasıl yazılır Eni konu kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı

Sık karşılaştığımız ya da nadiren denk geldiğimiz kelimeleri kullanırken nasıl yazıldıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Yazım yanlışları kimi durumlarda kelimenin anlamını değiştirebiliyor. Bu yüzden kelimelerin doğru yazılışlarını iyi bilmek gerekiyor. Bu sebeple biz de sıkça kullanılan kelimelerden biri olan enikonu kelimesinin nasıl yazıldığını ve TDK'ye göre bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı sizin için detaylı bir şekilde derledik.

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Enikonu kelimesi her alanda kullanılan ve en çok yazım yanlışı yapılan kelimelerden biri olarak biliniyor. Enikonu kelimesinin doğru yazılışı enikonu şeklindedir. Bu kelime bitişik yazılmaktadır. Enikonu kelimesinin ayrı yazılması yanlış yazım olarak bildiriliyor. Eni konu şeklindeki yazımı yanlıştır.

 Eni Konu Nasıl Yazılır?

 Enikonu kelimesi bitişik yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. Doğru yazım şekli enikonu olarak belirtiliyor. Eni konu şeklindeki ayrı yazılışı ise yanlış olarak kabul ediliyor.

 Eni Konu Kelimesi TDK'ye Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

 Enikonu kelimesi TDK'ye göre bitişik yazılmaktadır. Bu kelime TDK verilerine göre ayrı yapılmamaktadır. Doğru yazım şekli enikonu olarak bildiriliyor. Eni konu olarak yazılması yanlış yazım olarak ifade ediliyor. Enikonu kelimesi her alanda kullanıma uygun bir kelime türüdür. Bu kelime bitişik yazılan kelimelerden biridir. Ayrı yazıldığında yanlış yazım olarak değerlendirilir. Enikonu kelimesi aynı zamanda yazılışında en çok hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. TDK'ye göre bu kelime bitişik yazılmalıdır. Ayrı olarak yazıldığında yanlış yazılmış olur.

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