Engelsiz dünyanın yeni elçisi

Nevgül Bilsel Safkan’a unvanı 10-12 Şubat tarihlerinde çevrim içi gerçekleşen Zero Project Konferansı’nın kapanışında Essl Vakfı Başkanı Martin Essl tarafından takdim edildi. Elçi unvanı Zero Project’e olağanüstü katkı sağlayan kişilere dört yıllık bir süre için veriliyor.

‘’Böyle bir unvan almak gurur verici”

Engelli bireyler için tüm bariyerlerin ortadan kalktığı bir dünya misyonu adına böyle bir ödül almanın guru verici olduğunu söyleyen Safkan duygularını şöyle dile getirdi:

“Engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve aktif olarak yer alabilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Sabancı Vakfı olarak 2013 yılından beri engelliler için sıfır bariyer hedefiyle gerçekleştirilen Zero Project Konferansı’na katılıyoruz. Her yıl temaya uygun olarak ülkemizden engelli alanındaki başarılı projeleri konferansa aday olarak gösteriyoruz ve aynı zamanda orada beğendiğimiz modellerin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Sabancı Vakfı olarak bu programdan ülkemize iyi örnek transfer eden ilk kurum olduk ve model olarak gösterildik. Türkiye İşitme Engelliler Derneği ile birlikte Türkiye’de yaygınlaştırdığımız işitme engelli çocuklara yönelik çok dilli hikâye uygulamamız, konferans raporunda başarı öyküsü olarak yer aldı. Önceleri konferansa Türkiye’den Sabancı Vakfı haricinde hiç katılım olmuyordu. Bu nedenle temas ettiğimiz kurumları bu konferansa başvurmaya ve katılmaya teşvik ettik. Ne mutlu ki bu yıl Zero Project Konferansı’nda ambassador unvanı bizlere verildi. Engelsiz bir dünya misyonu için çalışan bu değerli kurumdan böyle bir unvan almak gurur verici. Bu, bizlere sürdürmekte olduğumuz işler için büyük bir motivasyon sağlayacaktır. 47 yıldır süregelen yolculuğumuzun uzun yıllar aynı itibarla devam etmesi, kazanımlarımızı toplumsal gelişme için harcayarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürmek en büyük amacımız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.