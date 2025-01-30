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Engellilere bireysel eğitim desteği artırıldı

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Milli Eğitim Bakanlığ#Resmi Gazete
Engellilere bireysel eğitim desteği artırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 09:43

Engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 liradan, 6 bin 100 liraya, grup eğitimi için ise aylık bin 314 liradan, bin 708 liraya çıkarıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığının, ‘2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği’, Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2025’te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık bin 708 lira olarak belirlendi.

 

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Milli Eğitim Bakanlığ#Resmi Gazete

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