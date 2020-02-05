Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere vereceği eğitim desteğini belirleyerek Resmi Gazete’de yayımladı. Bu kapsamda özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 790 lira (KDV hariç), grup eğitimi için aylık 221 lira (KDV hariç) olarak belirlendi. Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Eğer bunu özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yapmışsa kurum açma izinleri iptal edilecek. Tebliğe göre, ‘Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’ ile asgari yüzde 20 oranında engelli, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi olduğu tespit edilen özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireylerle dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl bakanlık tarafından belirlenen tutar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.