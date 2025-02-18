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Engelli öğretmen ataması takvimi açıklandı

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#Engelli Öğretmen#Atama#MEB
Engelli öğretmen ataması takvimi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 19:39

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruda bulunacak.

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Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Bu kapsamda, 2022 veya 2024 yıllarında yapılan EKPSS-Lisans sınavına katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama gerçekleştirilecek. Başvurular, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

ATAMALAR 30 NİSAN’DA
Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacaklar. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan- 28 Nisan tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan’da yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

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2025 Yılı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu için tıklayınız.

 

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#Engelli Öğretmen#Atama#MEB

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