Engelli öğrenciden yapay zeka sergisi

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Mert Can, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema üçüncü sınıf öğrencisi. Altun’un yapay zekâ ile tanışması, sosyal medyada izlediği bir içerik videosu sayesinde oldu. İçerik üreticisinin yazıyı resme dönüştüren yapay zekâsını tanıttığı videoyu izlerken, “İşte bu benim alanım” dediğini belirten Mert Can şöyle konuştu:

BU SERGİ BANA UMUT VERDİ

“Hayal gücümü yansıtacağım bir şey buldum. O günden sonra yapay zekâ teknolojisini öğrenmeye başladım ve bu alanda kendimi geliştirdim. Yapay zekâ yardımıyla sanat eserleri ve sinematografik işler üretmeye başladım. Klavye kullanımında yaşadığım zorlukları ise bir çeviri programının sesli yazma özelliği ile aştım. Yapay zekâ programları sayesinde hazırladığım eserler Amsterdam’daki The Grey Space in the Middle sanat galerisinde sergilendi. Bu uluslararası başarı ile çok mutlu oldum. Geleceğimle ilgili hep kötü düşünüyordum ama bu sergi bana umut verdi. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili bir bilim kurgu filmi çekme hayalim ve hedefim var. Bu hedef için senaryo derslerinde kendini geliştirmeye devam ediyorum. Sanatsal alanda kendini geliştirmek isteyenlere, hayal güçlerini kullanmalarını ve yapay zekâ programlarını öğrenmek için sosyal medya videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum. Fiziksel engelime rağmen, üniversitenin öğretim üyelerinin desteğiyle de kendini geliştirme fırsatı buldum.”