‘Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ tercihleri başladı

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ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Adayların tercihlerinin alınmasının ardından ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’ dahilinde kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile ‘Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’na https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

2022-EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN