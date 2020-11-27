Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Engelliler zaman zaman hayatlarında kendine yardımcı olacak kişilere ihtiyaç duyar. Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü de engelli kişilere yardım etmek amacıyla eğitim veren bölümlerden bir tanesidir. Ülkemizde de binlerce engellinin olduğu göz önünde bulundurulursa engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünün önemi anlaşılmaktadır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü yardıma ihtiyaç duyan kişilerin bakım tedavilerinde onlara destek olacak ve onların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeye yardımcı olacak kişileri yetiştirmeye yönelik eğitim veren bir bölümdür. Ülkemizde ve tüm dünyada olduğu gibi binlerce engelli bulunmaktadır. Bu sebeple engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü oldukça önemli ve gerekli bölümlerden bir tanesidir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünde okumak isteyen kişiler üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim alarak bu bölümden mezun olabilir. 2 yıllık eğitim veren engelli bakım ve rehabilitasyon bölümü okumak isteyen kişiler önlisans programından mezun olacaklardır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Okuyacak Kişilerde Aranan Nitelikler Nelerdir?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü özellikle engelli hastalarla da çalışacak kişileri yetiştirmek amacıyla var olan bölümlerden bir tanesidir. Bu sebeple bu bölümden mezun olan kişiler özellikle sabırlı, sağduyulu, empati duygusu gelişmiş, uyum içinde çalışabilecek kişiler olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin sağlık sektöründe de çalışmaya gönüllü olması gerekmektedir.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümünde Bulunan Dersler Nelerdir?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon programında okuyacak öğrencilerin alması gereken birçok ders bulunmaktadır. Bu dersler genel olarak şu şekildedir;

- Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler iletişimi

- Alternatif iletişim seçenekleri

- Gelişimsel yetersizliklerin bakımı ve rehabilitasyonu

- Ortopedik Rehabilitasyon

- İnsan beden yapısı ve fizyolojisi

- Temel sağlık ve hastalık bilgisi

- Engelli bakımı rehabilitasyonu planlama

- Yaşlılıkta nörolojik temelleri durumların bakımı ve rehabilitasyonu

- Engelli Mevzuatı ve Meslek etiği

- Çoklu engellilerin bakımı ve rehabilitasyonu

- Yaşam boyu büyüme ve gelişim gibi daha birçok dersten sorumlu olmaktadır.

Aynı zamanda engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünden mezun olacak kişiler için iletişimin çok önemli olduğu bu yüzden de öğrencilerin bu bölümde okurken staj zorunluluğu bulunmaktadır. Dersleri ve stajı başarı ile tamamlayan öğrenciler engelli bakım ve rehabilitasyon önlisans diploması almaya hak kazanır.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümünden Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler Nelerdir?

Engelli bakım ve rehabilitasyon bölümü 2 yıllık önlisans bölümlerinden bir tanesidir. Ancak bu bölümden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı bulunmaktadır. DGS sınavına giren bölüm mezunları bu sınavda başarılı olduktan sonra

- Beslenme ve diyetetik

- Fizyoterapi ve rehabilitasyon

- Hemşirelik ve sağlık hizmetleri

- Hemşirelik gibi lisans bölümlerine geçiş yaparak 2 yıl daha okuduktan sonra geçiş yaptıkları bölümden mezun olabilir.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümünden Mezun Olan Kişiler Ne İş Yapar?

Engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan kişiler yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olmak amacıyla çalışmalar da bulunur.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Mezunu Olan Kişilerin Çalışabileceği Alanlar Nerelerdir?

Engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan kişiler birçok alanda çalışabilmektedir. Huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel ve devlet hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri olmak üzere birçok farklı alanda çalışabilmektedir. Aynı zamanda bu kişiler bireysel olarak bakıcılık yaparak hayatlarını devam ettirebilmektedir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileridir?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünün bulunduğu üniversiteler ülkemizde oldukça fazladır. Engelli bakım ve rehabilitasyon bölümü olan üniversitelerden bazıları ise şunlardır;

- Ege Üniversitesi

- Üsküdar Üniversitesi

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Bitlis Eren Üniversitesi

- Amasya Üniversitesi

- Ordu Üniversitesi

- Kastamonu Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Üsküdar Üniversitesi olmak üzere engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünde okumak isteyen kişilerin okuyabileceği üniversiteler bulunmaktadır.