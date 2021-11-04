Engelli 750 öğretmenin ataması yapılacak

Bakanlığın açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de yapılan EKPSS'ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.
Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak. Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.