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Enfüs ne demek, ne anlama gelir? Enfüs kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Enfüs#Enfüs Nedir
Enfüs ne demek, ne anlama gelir Enfüs kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Nefis kelimesinin çoğulu olan enfüs, dilimize Arapçadan geçmiştir. Nefs kelimesi hem öz benlik hem de gereksinim anlamına gelir. Tasavvufta ise insana kötülüğü ve günah işlemeyi emreden benliğe nefs denir. Bu kelime başta nefs-i emmare ve nefs-i natıka olmak üzere birçok tamlamada kullanılır. Felsefede ise enfüs kelimesinin karşılığı özneldir. Kişiden kişiye değişen ve bilimsel bir geçerliliği bulunmayan görüşler enfüsi olarak nitelendirilir. Enfüs ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Enfüs kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İçsel

2- Öznel

3- Subjektif

4- Kişisel

5- İhtiyaçlar

6- Gereksinimler

 7- Hususi

8- Şahsi

 Enfüs Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Arapça kökenli bir sözcük olan enfüs kelimesinin ilk anlamı nefisler ve bedenlerdir. Gözleme ve çıkarıma dayalı tüm öznel fikirler, enfüsi olarak nitelendirilir. Bu fikirlerin herhangi bir matematiksel ve bilimsel dayanağı olmadığı için yoruma açıktır.

 Enfüs Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Enfüs kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Nefsler, benlikler

 İkinci Anlamı: Nefs sahipleri, varlıklar, yaratılmışlar, mevcudat

 Üçüncü Anlamı: Yoruma, itiraza ve eleştiriye açık olan kişisel çıkarımlar ve fikirler

 Enfüs Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Mahşer günü tüm enfüs Allah'ın huzurunda toplanacak.

 (Nefsler anlamında kullanılmış)

 2- Kitap yazarın enfüsi yorumlarından oluşuyor.

 (Öznel anlamında kullanılmış)

 

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