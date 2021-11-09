Enfüs ne demek, ne anlama gelir? Enfüs kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Enfüs kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İçsel
2- Öznel
3- Subjektif
4- Kişisel
5- İhtiyaçlar
6- Gereksinimler
7- Hususi
8- Şahsi
Enfüs Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Arapça kökenli bir sözcük olan enfüs kelimesinin ilk anlamı nefisler ve bedenlerdir. Gözleme ve çıkarıma dayalı tüm öznel fikirler, enfüsi olarak nitelendirilir. Bu fikirlerin herhangi bir matematiksel ve bilimsel dayanağı olmadığı için yoruma açıktır.
Enfüs Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Enfüs kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Nefsler, benlikler
İkinci Anlamı: Nefs sahipleri, varlıklar, yaratılmışlar, mevcudat
Üçüncü Anlamı: Yoruma, itiraza ve eleştiriye açık olan kişisel çıkarımlar ve fikirler
Enfüs Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Mahşer günü tüm enfüs Allah'ın huzurunda toplanacak.
(Nefsler anlamında kullanılmış)
2- Kitap yazarın enfüsi yorumlarından oluşuyor.
(Öznel anlamında kullanılmış)