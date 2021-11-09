Enfüs ne demek, ne anlama gelir? Enfüs kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Enfüs kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İçsel

2- Öznel

3- Subjektif

4- Kişisel

5- İhtiyaçlar

6- Gereksinimler

7- Hususi

8- Şahsi

Enfüs Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir sözcük olan enfüs kelimesinin ilk anlamı nefisler ve bedenlerdir. Gözleme ve çıkarıma dayalı tüm öznel fikirler, enfüsi olarak nitelendirilir. Bu fikirlerin herhangi bir matematiksel ve bilimsel dayanağı olmadığı için yoruma açıktır.

Enfüs Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Enfüs kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Nefsler, benlikler

İkinci Anlamı: Nefs sahipleri, varlıklar, yaratılmışlar, mevcudat

Üçüncü Anlamı: Yoruma, itiraza ve eleştiriye açık olan kişisel çıkarımlar ve fikirler

Enfüs Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Mahşer günü tüm enfüs Allah'ın huzurunda toplanacak.

(Nefsler anlamında kullanılmış)

2- Kitap yazarın enfüsi yorumlarından oluşuyor.

(Öznel anlamında kullanılmış)