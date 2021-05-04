Enformasyon Nedir? Enformasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Ortada olan verilerin toplanarak, sınıflandırma, tasnif yapma, ayıklama ve düzenleme gibi işlemlerden geçerek bilgiye dönüşüm için derlenen bir çalışmadır. Türk Dil Kurumu bu kelimenin anlamı ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Genel araştırma ya da bir konu üzerinde yoğunlaşma için bilgilerin bir arada olması bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda da ortaya enformasyon girmektedir.

Enformasyon Nedir?

Enformasyon, veri halinde duran ve olgunlaşmamış bilgilere şekil vermek, derlemek anlamına gelen bir kelimedir. Kelimenin kökü Fransızcaya aittir. Bu bağlam da TDK sözlüğün de bu ifadeye yer verilmemiştir. Bu kelime inform kökünden türemiştir. Karar verme sürecinde etkili olan bu terim karar verme sürecini kolaylaştırmaktadır. Çünkü enformasyon bir amacı belirlemek üzere yapılan bir çalışma olduğu için bilgiler toplu haldedir. Bu toplu haldeki bilgilerin işlenmesi daha kolay ve daha pratik olacaktır.

Enformasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Enformasyon bir konu da bilgi sahibi olmak için, bir durumu yorumlamak için ya da o durum ile alakalı yeni bir durumu keşfetmek için kullanılan bir terimdir. Zengin ve düzenli bilgiler içerdiğinden işlem kolaylığında aktif rol oynamaktadır. Bu manada yapılan bu çalışmalar deneylere de konu olabilmektedir.

Bir konu üzerinde zamanla yoğunlaşan ve verileri derleyen enformasyon, düzenli bilgileri sağlamaktadır. Böylece özel bir hususun araştırılması ya da bir araştırmaya konu edilmesinde daha kolay ve daha erişilebilir bilgiler bulunabilmektedir. Yani her ne kadar genel bilgileri içerse de bilgilerin derli toplu olması büyük fayda sağlamaktadır.