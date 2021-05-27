Enfiye Nedir? Nereden Yapılır? Enfiye Ne İşe Yarar?

Enfiyenin farklı türleri bulunmaktadır. Bu yüzden hangi enfiye türünü tercih edeceğinize doğru karar vermelisiniz. İlk kullanımlarda boğazda yanma ve gıcıklık hissi oluşabilir. İlerleyen zamanlarda bu hisler azalacaktır.

Enfiye Nedir?

Enfiye, toz halinde bulunan bir tütün ürünüdür. Bu tütün ürünü burundan çekilerek kullanılmaktadır. Enfiye'nin kökeni ise oldukça eskilere dayanır. 17. yüzyıldan beri yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

Enfiye kelimesinde yer alan 'enf', Arapçada burun anlamına gelmektedir. Bundan anlaşılacağı üzere bu tütün mamulü burundan alınmaktadır.

17. yüzyılda kullanılmaya başlayan bu ürün 18. yüzyılda ise daha çok artmıştır. O tarihlerden bu yana yaygın olarak kullanılan bir ürün olmayı başarmıştır. Tabi yaygın kullanılması daha çok Avrupa'da görülmüştür. Türkiye'de ise daha az bir kullanıma sahiptir.

Enfiye Nereden Yapılır?

Enfiye, toz olarak bulunan bir üründür. Bu ürünün içerisinde nikotin bulunduğu için sigaranın yerine kullanılabilmektedir. Ayrıca dumansız olan bir tütün maddesidir.

Enfiye, farklı baharatlar ve toz haline getirilen tütünlerden elde edilmektedir. Tabi bu tütünler özel olarak fermente edilmiş ve kaplarda dinlendirilmiş olmalıdır. Yapılan işlemler neticesinde Enfiye ortaya çıkmaktadır.

Enfiye Ne İşe Yarar?

Enfiye, bir tütün mamulü olsa da farklı yararlı olduğu bilinmektedir. Yani sadece nikotin ihtiyacı için işe yaramaz. Başka işe yaradığı yerlerde vardır. Bundan dolayı enfiye kullanımı birçok kişinin kullandığı bir toz olmuştur.

- Keyif vericidir,

- Sinüslere iyi gelir,

- Kalp damarlarını açar,

- Burundan nefes alıp vermeyi kolaylaştırır,

- Gözyaşı kanallarını açar,

- Ölü havanın dışarı atılmasını sağlar.

Enfiye, doğru bir yöntemle buruna çekildikten sonra 10 dakika kadar hapşırmaya neden olabilir. O yüzden yanınızda peçete bulundurmak gerekebilir.

Enfiye, görüldüğü üzere birçok işe yaramaktadır. Tabi bu ürünün bir tütün mamulü olduğunu unutmamak gerekir. Yani bu ürün bağımlılık yapabilir. O yüzden bilinçli bir şekilde kullanılmasında fayda vardır.