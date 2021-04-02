Enfiye Çekmek ne demek? Enfiye Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eski zamanlarda toz halinde bulunan ve buruna çekilmek yoluyla tüketilen hapşırtmaya yarayan maddeler için enfiye kelimesi kullanılmaktadır. Enfiye çekmek zamanla buruna çekmek, koklamak anlamlarına dönüşerek enfiye çekmek olarak deyimleşmiştir.

Enfiye Çekmek Nedir?

Enfiye çekmek koklayarak algılamak olarak kullanılmaktadır. Enfiye çekmek toz halindeki hapşırık oluşmasına sebep olan maddelerin buruna koklatılmak suretiyle yapılan eylemdir.

Enfiye Çekmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Enfiye çekmek deyimi burnuna çekmek, kokusunu burnunda hissetmek anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Enfiye çekmek aynı zamanda bir kişinin kokusunu çekmek onu özlemek ve kokusunu aramak olarak da anlatılmaktadır. Keyif verici tütün tozundan oluşan maddeyi buruna çekmek yöntemi enfiye çekmek ile adlandırılmıştır.

Enfiye Çekmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Onu cumbalı odasında enfiye çekerken hatırlıyorum.

Mahalleden herkes onun enfiye çekerek keyif aldığını bilirdi.

Menekşe kokusunu enfiye çekip onu hatırlayacağım.