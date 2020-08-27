Enerji türleri nelerdir? Enerji çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Kısaca iş yapabilme yeteneği olarak karşımıza çıkan enerji 8 ana gruba ayrılmaktadır. Enerji türleri isimleri; potansiyel, kinetik, ışık, ısı, kimyasal, elektrik, nükleer ve ses enerjisi olarak karşımıza çıkan enerjilerin kullanımı oldukça önemlidir.

Enerji Türleri

Başlıca 8 enerji türü bulunmaktadır. Her enerji türü kendi içinde de ayrıştırılmaktadır. Genel anlamıyla iş yapabilme yeteneği anlamına gelir. Enerji günlük hayatımızda çoğunu kullanmaktayız. Bu sebeple enerjiler hayatımız için oldukça önemlidir.

Potansiyel Enerji

Durum enerjisi olarak da bilinen potansiyel enerji; bir cismin konum ve durumu hasebiyle sahip olduğu enerjiye verilen isimdir. Potansiyel enerji havada duran bir cisimde, ipin ucunda duran bir kovada, kişinin gerdirdiği bir yayda potansiyel enerji bulunur. Kısaca potansiyel enerjiye; gerilmiş, sıkıştırılmış cisimlerde ki enerji olarak bakılabilir.

Kinetik Enerji

Kinetik enerjinin olabilmesi için cismin hareket halinde olması gerekmektedir. Hareketin enerjisi olarak da bilinen kinetik enerji; dönen tekerlekte, yüksekten düşen top, havaya zıplayan insan gibi örnekler verilebilir.

Isı Enerjisi

Sıcaklığın yüksek veya düşük olduğu maddelerin enerjisini ısı enerjisi denir. Soba, ısıtıcı, ampul, ısı enerjisine örnek olarak verilebilmektedir. Elektrik enerjisi kendi içinde birçok alt başlığa ayrılan bir enerji türüdür. Elektrik enerjisi birçok farklı enerjiden dönüştürülür.

Işık Enerjisi

Bulunulan ortamı ışıtması şeklinde gösterilen enerji türüdür. Işık enerjisine örnek; yanan bir ampul, lamba, Güneş gibi cisimler verilebilir. Güneş en büyük ışık enerjisidir.

Kimyasal Enerji

Maddelerin kimyasal bir reaksiyon sonucu ortaya çıkardığı enerjiye kimyasal enerji denir. Kimyasal enerjide durum yakma yanma gibi şekillerde enerji dönüşümüdür. Böylece maddelerin enerjinin açığa çıkması sağlanır.

Nükleer Enerji

Fisyon ve füzyon sonucu ortaya çıkan enerjidir. Nükleer santrallerde elde edilmektedir. Dikkatli ve çok donanımlı bir tesiste nükleer enerji üretilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde çok acı sonuçlarla karşılaşılması işten bile değildir.

Ses Enerjisi

Sesin enerjisi camın kırılması, yüksek bir sesin herhangi bir cisme zarar vermesi şeklinde açıklanabilir.

Enerji Çeşitleri Ve İsimleri Hakkında Bilgiler

Enerji çeşitleri genellikle ismini aldığı durumdan ortaya çıkan enerjidir. Ses enerjisi sesten ve ısı enerjisi ısı ile bağlantılı ve diğer enerjiler de genelde isimleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple enerjiler 8 alt başlık şeklinde incelenmektedir.