Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Enerji sistemleri mühendisliği, kullanılabilir enerji kaynaklarının toplama, tasarım, kalite kontrol süreçlerini kapsayan bir mühendislik dalıdır. Enerji sistemleri mühendisliği bölümü günümüz koşullarında oldukça yaygın olarak tercih edilmekte olan bir bölüm olmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir?

Enerji sistemleri mühendisliği, dünya üzerinde yer alan enerji kaynaklarının yani elektrik ve ya mekanik bu kaynakların kullanılabilir hale getirilene kadar genel bilgi toplama, hesaplama, raporlama, tasarım, simülasyon, uygulama ve de kalite kontrol süreçlerinde var olan bir mühendislik dalı olmaktadır. Ayrıca enerji üreten sistemlerin de verimini arttırma ve ya sistemlerinin maliyeti düşürme yollarını da arayan aynı zamanda çevresel etkileri de her zaman göz önünde bulunduran bir enerji uzmanı kişi olmaktadır. Bu nedenle enerji sistemleri mühendisliği bölümü çok yaygın bir bölümdür.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Önemi Nedir?

Enerji sistemleri mühendisliği yalnıza makine mühendisliğinin enerji alanında bir uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda makine mühendisliğinin müfredatında yer almakta olan enerji ile alakalı bütün dersleri ve elektrik mühendisliğinin de bir takım derslerini müfredatında barındırmakta olan bir bölüm olmaktadır. Yani enerji sistemleri mühendisliği, genel olarak makine mühendisliğiyle elektrik mühendisliğinin temel birleşimi şeklinde düşünülebilmektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Eğitimi ve Puan Türü Nasıldır?

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin puan türü olarak Türkiye'deki bütün üniversiteler genel Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne aday öğrenci alımını YKS’nin birici ve de ikinci oturumu olan TYT (temel yeterlilik testi) ile AYT (alan yeterlilik testi) sınavları puan türleri ile birlikte tercih yapılmaktadır. Kısacası Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünü tercih edecek olan adaylar TYT ve de AYT sınavlarına girmeleri gerekmektedir. bölüm için yeterli puanı almaları gerekmektedir. Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 yıllık bir bölümdür.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Mezunları İçin İş Olanakları Nelerdir?

Enerji Sistemleri Mühendisi bölümü diplomasına sahip olan kişiler için çok fazla çalışma imkanı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler enerji sistemleri mühendisi unvanını da alırlar. Ayrıca bu bölümün en büyük avantajı ise enerji ile ilgili olan bütün özel şirketlerde ve de kamu şirketlerinde çalışabilme imkanıdır. Enerji Sistemleri Mühendislerinin genel olarak çalışabileceği şirket ve de kamu kuruluşlarının bazıları ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

Bunlar ise ;

Özel sektörde ya da kamuda enerji sistemleri ile birlikte, Mekanik ve Tesisatçılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bor Enstitüsü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Devlet Su İşleri (DSİ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),

Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), TEMSAN, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), BM Hidrojen Enstitüsü, TCDD, Taş Kömürü İşletmeleri ve de MEB’da Teknik Öğretmen olma imkanı vardır. Bu nedenle çok fazla iş imkanı bulunmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Enerji sistemleri mühendisliği ülkemizde son dönemlerde yaygın olarak tercih edilmekte olan meslekler içinde yer almaktadır. Bu enerji sistemleri mühendisliği bölümü, enerji kaynaklarının tüm çeşitlerinin tanımlanmasında, üretimi, işletilmesi, iletiminde görev almaktadır. Ayrıca dağıtımı ve de tüketimi aşamalarında da görev almaktadır.

Temiz enerji ve de tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve ya mali açıdan da önemi dolayısı ile bir takım çalışmalar yürütür. Ayrıca yakıt hücreleri ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları, bazı enerji tasarrufları, endüstriyel kurutma sistemleri, dondurma sistemleri ve de ısı alanlarında çalışmalar da yapmaktadır. Üreticinin yükünü tamamen azaltmak amacı ile enerji tasarrufu, enerji üretiminde genel anlamda verimliliğin arttırılması, enerji imkanlarının daha çok iyileştirilmesi amacı ile enerji analizi alanında da danışmanlık yapmaktadır. Son olarak enerji sistemleri mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler ülkemizin enerji stratejisi ile birlikte enerji politikalarının belirlenmesine de her daim katkıda bulunurlar. Bu nedenle bu enerji sistemleri mühendisliği bölümü günümüz enerji koşullarında oldukça önemli bir meslek haline gelmiştir.