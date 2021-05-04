Enerji Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Enerji Kaynakları Ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Enerji fiziğin en önemli konularından bir tanesidir. Yenilenebilir ve yenilenemez olarak enerji ikiye ayrılmaktadır. Enerji için üç tane de temel formül vardır. Enerji pek çok biçimde var olabilmektedir.

Enerji Nedir?

Dünyada var olan her şeyin sürekli olarak devam etmesine enerji denmektedir. Enerji çevrede olup biten her şeyde sorumludur. Fiziğin en önemli konularından birisi olarak bilinmektedir. Enerji gündelik hayatın işleyişini sürdürür. Kısaca enerji için iş yapma yetisi olarak da bahsedilebilir. Fizik biliminde enerji kavramının tanımı oldukça zor yapılmaktadır. Enerji tüm formları adlandırmak için kullanılmaktadır.

Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Enerjinin toplamda 8 tane çeşidi vardır. Her bir çeşidi farklı düzeydedir. Enerji çeşitleri şu şekilde sıralanmıştır;

1) Mekanik Enerji



Enerji çeşitlerinden ilki olarak bilinmektedir. Cismin hareketi ile ilgilenen enerji çeşididir. Aynı zamanda mekanik enerji potansiyel enerji ve kinetik enerjinin toplamı olarak bilinmektedir. Fizikte ki en önemli enerji çeşitleri arasında yer almaktadır.

2) Kinetik Enerji



Cismin hareket anındaki enerjisini ifade eder. Bir cisim ne kadar fazla hareketliyse o kadar fazla kinetik enerjisi var demektir. Kinetik enerji formülü cismin hareketi ile alakalıdır. ,

3) Potansiyel Enerji

Bir cismin sahip olabileceği enerjiyi ifade eden enerji türüne denilmektedir. Maddelerde özellikle zeminden yükseklikte ve kütlesi ile alakalı olan enerjilere denilmektedir. Enerji dilinde de bu enerjiye potansiyel enerji denir.

4) Isı Enerjisi

Cismin sıcaklığa ulaştığında ki enerjisine ısı enerjisi denilmektedir. Isı enerjisi için termal enerjisi kavramı da kullanılmaktadır. Cisimde yer alan moleküllerin etkileşimleri sonucunda enerji çıkar. Bu enerjiye denir.

5) Kimyasal Enerji

Maddelerin tepkime sonucu ortaya çıkardığı enerjiye kimyasal enerji denilmektedir. Tepkime esnasında maddede bir takım değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimlerin sonucunda da kimyasal enerji açığa çıkmaktadır.

6) Nükleer Enerji

Bu enerji çeşidi özellikle radyoaktif maddelerin patlaması ile oluşan bir enerji çeşididir. Nükleer enerjiye en iyi örnek olarak atom bombası örneği verilebilir. Atom bombası patlaması sonucu ortaya çıkan enerji türüne nükleer enerji denilmektedir. Nükleer enerji insan sağlığına da zararlı olan bir enerji türüdür.

7) Elektrik Enerjisi



Potansiyel enerjinin elektrik yüklü enerjisinin tekrardan üretilmesine elektrik enerjisi denilmektedir. Elektrik enerjisi dünyadaki en çok kullanılan enerji çeşididir. Gündelik hayatımızda da en sık kullandığımız enerji türüdür.

8) Elektromanyetik Işınım Enerjisi



Enerji çeşitlerinden bir tanesidir. Elektromıknatıssal ışınlardan elde edilen enerji türüne denilmektedir. EMI olarak da kısaltılmaktadır.

Enerji Kaynakları ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Enerji kaynakları yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji olarak ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir enerji güneşten elde edilen, rüzgardan elde edilen bir enerji türüdür. Devamlı olarak tekrar eden bir enerji türü olduğu için yenilenebilir enerji adı verilmiştir. Yenilenemez enerji çeşitleri ise fosil yakıtlar olarak görülmektedir. Örneğin arabalar için kullanılan petrol yakıtları bir yenilenemez enerji kaynağıdır. Yenilenemez enerji kaynağı denmesinin sebebi enerjinin bir ömrü olmasıdır. Belirli bir zaman sonra bu enerji kaynağı da yok olacaktır.

Günümüzde ki nükleer enerji de yine yenilenemez enerji kaynakları içerisinde değerlendirilir. Fosil yakıtlar en büyük örnektir.