Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Endüstriyel teknoloji, teknolojinin imkanlarını kullanarak endüstri alanında kullanılacak makina ve aletlerin tasarlanıp oluşturulmasıdır. Endüstriyel teknoloji öğretmenliği bölümünde ise, endüstriyel teknolojisi teknikeri konusunda eğitim verecek öğretim elemanları yetiştirilmektedir. Endüstriyel teknoloji alanında eğitim veren çeşitli kurumlarda endüstriyel teknoloji öğretmenleri görev yapmaktadır.

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Endüstriyel teknoloji öğretmenliği bölümü, endüstriyel teknoloji kullanımı, endüstriyel teknoloji ürünlerinin tasarımı ve üretimi gibi mesleki konularda donanımlı öğretim elemanlarının yetiştirmeye yönelik eğitim veren akademik disiplindir. Bu bölümde eğitim gören bireye öğretmen olarak endüstriyel teknoloji alanında eğitim verebilecek bilgi, beceri ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olan ders ve programlar ile nitelikli meslek elemanları yetiştirilmektedir.

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişi endüstriyel teknoloji öğretmeni ya da endüstriyel teknoloji teknikeri olarak görev yapabilmektedir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni görevi şu şekildedir;

l Eğitim alacak olan öğrenci grubu düzeyine göre bir çalışma planı yapmak,

l Sorumlu olduğu atölye, laboratuvar ya da sınıf benzeri mekanları sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurmak,

l Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

l Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler almak,

l Uygulama derslerinde öğrencileri izleyerek rehberlik etmek,

l Endüstriyel teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek ve bu beceriyi eğitim sürecine dahil etmek,

l Tekniker olarak çalışması halinde endüstriyel tasarım yapmak, üretim sürecini takip etmek, olası sorunların çözümüne yönelik çalışmak, kalite kontrolü yapmak ve üretilen endüstriyel ürünlerin geliştirilmesi üzerinde çalışmak.

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler

Endüstriyel teknoloji öğretmenliği bölümü hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde bulunan bölümlerden birisidir. Devlet üniversitelerinde ücretsiz olarak bu bölümü okumak mümkün olmaktadır. Vakıf üniversiteleri ise burslu ya da ücretli olarak okuma imkanı sunmaktadır. Endüstriyel teknoloji öğretmenliği bölümü bulunan üniversitelerden bazıları şu şekildedir;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bölüm Dersleri Ve Eğitim Süresi

​​​​​​Endüstriyel teknoloji öğretmenliği bölümünde endüstriyel teknoloji alanında bilgi ve beceri kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. 4 yıllık (8 yarı yıl) lisans eğitimi süresince kişinin endüstriyel teknoloji alanında beceri ve nitelik kazanması sağlanmaktadır. Bölümde verilen derslere ait bilgiler şu şekildedir;

Endüstriyel Malzeme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı Dersleri

Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı Dersleri

Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı Dersleri

Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım Dersleri

Genel Kültür Formasyon Dersleri

Temel Dersler

Pedagojik Formasyon Dersleri

Bu alanlarda verilen ders içerikleri endüstriyel teknolojide kullanılan dersler olması durumunda ders içeriği ayrıntılı olarak verilmektedir. Teorik dersler aynı zamanda uygulama dersleri ile geliştirilmektedir. Uygulama dersleri ile birlikte belirlenen staj eğitiminin de tamamlanması gerekmektedir. Formasyon dersleri ile bireye öğretmenlik yapabilme becerisini kazandırmaya yönelik olarak verilmektedir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni ya da endüstriyel teknoloji teknikeri olarak çalışabilme beceri ve niteliği kazanımı sağlanmaktadır.

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü Mezunu İş İmkanları

Endüstriyel teknoloji öğretmenliği bölümü, mezunu olan kişiler endüstriyel teknoloji öğretmenliği lisans diploması almaktadır. Bu diploma ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da özel okul niteliğindeki Endüstri Meslek ve Endüstri Anadolu Meslek Liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Endüstriyel teknoloji üretimi yapan kuruluşlarda endüstriyel tasarım, üretim, planlama, üretilen ürünlerin kalite kontrolü ve geliştirilmesi alanlarında çalışma imkanları bulabilmektedir.

Aynı zamanda endüstriyel tasarım ve teknoloji alanında kendi iş yerlerini açarak üretim ve hizmet sağlama imkanları da bulunabilmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ya da özel sektörde öğretmen ya da teknik eleman olarak çalışma imkanları olmaktadır.