Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Endüstriyel tasarımcılar, mevcut ürün tasarımlarını değiştiren veya yeni ürünler geliştiren profesyonellerdir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Endüstriyel Tasarım, uygulamalı bir sanattır. Endüstriyel tasarımcı tarafından belirlenen tasarım yönleri, nesnenin genel şeklini, detayların birbirine göre konumunu, renkleri, dokuyu, sesleri ve ürün ergonomisinin kullanımına ilişkin hususları içerebilir.

Tasarım Mühendisliği, fikirleri ve kavramları yaratan ve müşteri gereksinimlerini karşılayan bir ürün tanımına dönüştüren bir disiplindir. Endüstriyel tasarım mühendislerinin, kendilerinin veya müşterilerinin hoşuna giden her şeyi tasarlamak için tasarım mühendislerinden daha serbest bir çalışma alanına sahiptir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Nedir?

Endüstriyel tasarımcılar üretilecek ürünleri geliştirirken endüstri mühendisleri üretim sürecini iyileştirmek için çalışır. Endüstriyel tasarımcılar tipik olarak bir ürünün fiziksel görünümüne, işlevselliğine ve üretilebilir oluşuna odaklanırlar. Ancak genellikle bir geliştirme döngüsü sırasında çok daha fazlasını yaparlar. Tüm bunlar nihayetinde bir ürün veya hizmetin son kullanıcılar için sağladığı genel kalıcı değer ve deneyim katmak endüstriyel tasarım mühendisinin işidir.

Evinizde, ofisinizde, okulunuzda veya halka açık ortamda günlük olarak etkileşimde bulunduğunuz her nesne, bir tasarım sürecinin sonucudur. Bu süreçte, bir endüstriyel tasarımcı tarafından, iyi uygulanan tasarım yoluyla hayatınızı iyileştirmeyi amaçlayan sayısız ürün ortaya çıkar.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Endüstriyel tasarımcılar, mevcut ürün tasarımlarını değiştiren veya yeni ürünler geliştiren profesyonellerdir. Bazen, onları nasıl daha işlevsel hale getireceklerini belirlemek veya işleyişlerini değiştirmek için ürünler üzerinde çalışırlar.

Örneğin, cep telefonları ilk piyasaya sürüldüklerinde yalnızca telefon görüşmeleri ve metin mesajları için kullanılıyordu. Sonunda, cep telefonları aynı zamanda kamera ve taşınabilir oyun sistemleri olarak işlev görecek şekilde tasarlandı. Tüm bu detaylar endüstri tasarım mühendislerinin işi ve amacı içerisinde yer alır. Endüstriyel tasarım mühendisleri, yeteneklerini, üretilecek ürünler için en verimli yolu belirlemeye odaklıyor.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstriyel tasarım mühendisleri, ürün üretimiyle ilgili maliyetler, güvenlik ve uygulanabilir düzenlemeler gibi şeyleri göz önünde bulundururlar ve işverenlerinin karlarını artırabilmeleri için üretim sürecini daha hızlı, daha güvenli veya daha ucuz hale getirmenin yollarını belirlerler.

Bir endüstriyel tasarımcı, arabalar, ev aletleri, elektronik cihazlar ve oyuncaklar gibi üretilmiş ürünler için konseptler geliştirir. İnsanların her gün kullandığı ürünler yapmak için sanatı, işi ve mühendisliği birleştiriyorlar. Çeşitli sektörlerdeki ofislerde çalışıyorlar.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünde eğitim lisans düzeyinde olduğu için 4 yıl boyunca devam eder.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Okumak İçin Ne Gerekir?

Ülke içindeki üniversitelerin birinde bu bölümde okumak istiyorsanız sayısal puan türünde başarılı olmanız gerekiyor. YKS sınavında AYT sayısal puanı olan öğrenciler bölüme yerleşir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Endüstriyel tasarım mühendisliği ağırlıklı olarak İngilizce üzerinden yapılır. Bazı okullarda hazırlık sınıfı vardır. Bu nedenle eğitim süresi de 5 yıla çıkabiliyor.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü matematik fen ağırlıklı puan türüyle öğrenci alıyor. Sayısal çıkışlı olmasanız dahi YKS'de alacağınız iyi bir sayısal puan bölüme başvuru için yeterli olur.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Akışkanlar dinamiği, mekanik, endüstriyel tasarım metotları, makine elemanları, fabrika organizasyonu, bilgisayar destekli çizim teknikleri ve mobilya, araç tasarımı gibi dersler bulunuyor.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Öncelikle ofislerde çalışsalar da, test tesislerine, tasarım merkezlerine, müşterinin sergi alanlarına, kullanıcıların evlerine veya iş yerlerine, ürünün üretildiği yerlere gidebilirler. Çoğu endüstriyel tasarımcı, büyük şirketler veya tasarım firmaları tarafından istihdam edilir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Endüstriyel tasarım mühendisleri daha çok, bilimsel ve teknik alanlarda iş imkanı bulur. Petrol ve gaz hizmetleri, aydınlatma, bilgisayar bilimi, paketleme ekipmanı, tıbbi tarama ve x-ışını ekipmanı üreten fabrika ve kurumlar bunlar arasında yer alır.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Mühendisler, daha çok fabrikalarda ve üretim merkezlerinde iş bulur. Yoğun olarak AR-GE departmanında çalışır.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileri?

Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, KATÜ, Ankara Üniversitesi gibi önemli okulların bünyesinde bölüm vardır.