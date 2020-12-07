Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Endüstri ve sistem mühendisleri, endüstrilerde sistemleri oluşturan tüm altyapıların tasarımını ve üretimini gerçekleştirirler.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Nedir?

Endüstri ve sistem mühendisliği bölümünden mezun olanların işi temelde araştırma yapmaktır. Bu araştırmalar, endüstriyel, teknik, finansal, sosyolojik biyolojik, politik ya da çevresel olabilir. Bu bölüm içerisinde bu araştırmalar üzerinden planlamalar, tasarımlar ve üretimler gerçekleştirilir. Tüm bu çalışmalar aynı zamanda maliyet ve zaman eksenindedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Amacı Nedir?

Bu bölümün amacı, pek çok alanda kullanılan prosedürleri ve metodolojileri uygulayacak personellerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Bölümün amacı aynı zamanda söz konusu alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü gerçekleştirecek personellerin yetiştirilmesidir. Söz konusu alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Benzetim ve Ağ Teorisi

Üretim ve Stok Planlama

Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

İstatistik ve Veri Analizi

Lojistik ve Tedarik Zinciri

Kalite ve Proje Yönetimi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunları üretim ve servis sistemlerini çözecek personeller olarak iş hayatına giriş yaparlar. Genellikle problem çözmek üzerine kurulu bir çalışma prensipleri vardır. Aynı zamanda bilimsel araştırmalara da aktif olarak katılırlar. Bilgi üretimine katkı sağlarlar. Yine de tüm bu sayılanların dışında kendi alanlarıyla ilişkili olacak şekilde pek çok iş yapabilirler.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Endüstri ve sistem mühendisliği 4 yıllık bir bölümdür. 4 yıllık eğitim süreci toplamda 8 dönemden oluşmaktadır.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için öncelikler öğrencilerin bu bölüme ilgi duymaları gerekmektedir. Eğer bu ilgi duymadıkları bir bölümse, bölüme odaklanmaları ve okudukları bölümden keyif almaları bir hayli zor olacaktır. Eğer ilgi duyuyorlarsa tek yapılması gereken üniversite sınavlarına girmektir.

Öğrenciler öncelikle TYT sınavına girmeli ve bu sınavdan en az 150 puan almalıdırlar. Bunu yaptıkları takdirde ikinci sınava, yani AYT sınavına girmeye hak kazanırlar. AYT sınavından da girilmek istenen üniversitenin istediği puan kazanılabilirse, bu bölüm okunabilir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü İngilizce midir?

Endüstri ve sistem mühendisliği bölümü bazı üniversitelerde İngilizce olarak okunabilir. Bazı üniversitelerde ise bu imkan yoktur.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Endüstri ve sistem mühendisliği sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm boyunca toplam 8 dönemde pek çok ders verilmektedir. Bu dersler ve müfredat üniversitelere göre değişkenlik gösterebilir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümün mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Türkiye'deki hemen hemen tüm özel şirketlerde çalışabilirler. Bu şirketlerin arasında bankalar, özel üniversiteler, plastik fabrikaları, holdingler, lojistik şirketleri gibi şirketler olabilir. Bu tamamen kişinin yönelmek istediği alanlar ilgili bir tercih olacaktır. Genellikle bu bölümden mezun olan öğrenciler kolaylıkla iş bulabilmektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan tüm öğrenciler, üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler. Bu sektörlerde yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:

Proje Yöneticiliği

Otomasyon, Kontrol ve Mekatronik

Bilgi Süreçleri Tasarımı

AR-GE

Fabrika Tasarımı

Savunma Sanayinde Tasarım

Tedarik Zinciri Yönetimi

ERP-SAP Danışmanlığı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Koç Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

MEF Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Işık Üniversitesi