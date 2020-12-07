Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Uzun yıllardır endüstri çağında yaşadığımız için, sürekli olarak ortaya endüstri ile ilgili iş alanları ortaya çıktı. Bugün de hala çıkmaya devam ediyor. Endüstride sistemler üzerine çalışacak mühendisler yetiştirebilmek için üniversitelerde bununla ilgili bölümler açılıyor. Endüstri ve Sistem Mühendisliği de bu bölümlerden biri. Peki, nedir bu Endüstri ve Sistem Mühendisliği? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Endüstri ve sistem mühendisleri, endüstrilerde sistemleri oluşturan tüm altyapıların tasarımını ve üretimini gerçekleştirirler.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Nedir?
Endüstri ve sistem mühendisliği bölümünden mezun olanların işi temelde araştırma yapmaktır. Bu araştırmalar, endüstriyel, teknik, finansal, sosyolojik biyolojik, politik ya da çevresel olabilir. Bu bölüm içerisinde bu araştırmalar üzerinden planlamalar, tasarımlar ve üretimler gerçekleştirilir. Tüm bu çalışmalar aynı zamanda maliyet ve zaman eksenindedir.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Amacı Nedir?
Bu bölümün amacı, pek çok alanda kullanılan prosedürleri ve metodolojileri uygulayacak personellerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Bölümün amacı aynı zamanda söz konusu alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü gerçekleştirecek personellerin yetiştirilmesidir. Söz konusu alanları şu şekilde sıralayabiliriz:
Benzetim ve Ağ Teorisi
Üretim ve Stok Planlama
Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
İstatistik ve Veri Analizi
Lojistik ve Tedarik Zinciri
Kalite ve Proje Yönetimi
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bu bölüm mezunları üretim ve servis sistemlerini çözecek personeller olarak iş hayatına giriş yaparlar. Genellikle problem çözmek üzerine kurulu bir çalışma prensipleri vardır. Aynı zamanda bilimsel araştırmalara da aktif olarak katılırlar. Bilgi üretimine katkı sağlarlar. Yine de tüm bu sayılanların dışında kendi alanlarıyla ilişkili olacak şekilde pek çok iş yapabilirler.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?
Endüstri ve sistem mühendisliği 4 yıllık bir bölümdür. 4 yıllık eğitim süreci toplamda 8 dönemden oluşmaktadır.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak için öncelikler öğrencilerin bu bölüme ilgi duymaları gerekmektedir. Eğer bu ilgi duymadıkları bir bölümse, bölüme odaklanmaları ve okudukları bölümden keyif almaları bir hayli zor olacaktır. Eğer ilgi duyuyorlarsa tek yapılması gereken üniversite sınavlarına girmektir.
Öğrenciler öncelikle TYT sınavına girmeli ve bu sınavdan en az 150 puan almalıdırlar. Bunu yaptıkları takdirde ikinci sınava, yani AYT sınavına girmeye hak kazanırlar. AYT sınavından da girilmek istenen üniversitenin istediği puan kazanılabilirse, bu bölüm okunabilir.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü İngilizce midir?
Endüstri ve sistem mühendisliği bölümü bazı üniversitelerde İngilizce olarak okunabilir. Bazı üniversitelerde ise bu imkan yoktur.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Endüstri ve sistem mühendisliği sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Bölüm boyunca toplam 8 dönemde pek çok ders verilmektedir. Bu dersler ve müfredat üniversitelere göre değişkenlik gösterebilir.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Bu bölümün mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Türkiye'deki hemen hemen tüm özel şirketlerde çalışabilirler. Bu şirketlerin arasında bankalar, özel üniversiteler, plastik fabrikaları, holdingler, lojistik şirketleri gibi şirketler olabilir. Bu tamamen kişinin yönelmek istediği alanlar ilgili bir tercih olacaktır. Genellikle bu bölümden mezun olan öğrenciler kolaylıkla iş bulabilmektedir.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Bu bölümden mezun olan tüm öğrenciler, üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler. Bu sektörlerde yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:
Proje Yöneticiliği
Otomasyon, Kontrol ve Mekatronik
Bilgi Süreçleri Tasarımı
AR-GE
Fabrika Tasarımı
Savunma Sanayinde Tasarım
Tedarik Zinciri Yönetimi
ERP-SAP Danışmanlığı
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Koç Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Işık Üniversitesi
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