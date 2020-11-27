Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, estetik ve ekonomik yönlerini göze alarak, nasıl, ne tür maddeden, ne gibi süreç ile üretilmesi gerektiğini tasarlamakta olan elemanları yetiştiren programdır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir?

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü, bir konunun üzerine kullanım amacı taşımakta olan ürünlerin seri üretim teknikleriyle üretilecek ürünlere uygulanan genel bir tasarım sürecine verilmekte olan isimdir. Temel özelliği endüstri ürünleri tasarımının üretimden ayrılması olmaktadır. Bir ürünün biçimini ve de özelliklerini belirleme ve ya tanımlama yaratıcı eylemi, sadece tekrarlanan, genel olarak otomatikleştirilmiş çoğaltma içermekte olan bir ürün üretme fiziksel eyleminden önce gerçekleşmektedir. Endüstriyel tasarımı, bu üretilecek olan ürünün formunun yaratıldığı sırada o ürünün yaratıcısı tarafından da belirlendiği zanaat tabanlı bir tasarımdan ayırır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü günümüzde aynı isim ile birlikte eğitimi verilen hem 2 yıllık bir önlisans programı olup, hem de 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. 2 yıllık önlisans bölümü TYT puanına göre öğrenci kabul ederken 4 yıllık lisans bölümü SAY puan türüne göre de tercih edilebilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümündeki Dersleri Nelerdir?

Tercih listelerinde endüstri ürünleri tasarımı bölümüne yer vermeyi düşünmekte olan aday öğrenciler;

Tasarım

Konstruktif Resim

Renk Ayarlama

Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri

Antropometrik Tasarım

Bilgisayar Destekli Modelleme

Eleştirel Düşünme

Yaratıcılık ve Girişimcilik

Temel Mekanik Strüktür

Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi

Prototip Yapım Yöntemleri ve de

Ürün Geliştirme Felsefesi daha pek çok dersten toplamda 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Bu bölümdeki derslerin büyük bir kısmı uygulamaya dayalı derslerdir ve diğer kısımlarda da yaratıcılığı da pekiştirecek eğitimler verilir. Endüstri ürünleri tasarımı dersleri başarı ile tamamlayan kişiler “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans Diploması” elde etme hakkı kazanırlar ve de “Endüstriyel Tasarımcı” unvanını almaya da hak kazanırlar.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, üretilen ürünler için konseptler ve ya endüstriyel tasarımlar geliştirir. Genel anlamda otomobiller, mobilyalar ya da ev eşyaları gibi ürün kategorisinde uzmanlaşırlar. Buna ek olarak yeni ürün tasarımları hakkındaki fikirlerini de iletmek amacı ile yaratıcı ve ya inatçı olmalıdırlar. Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, mühendislik ve ya mimarlık gibi çeşitli alanlarda lisans derecesi endüstriyel tasarım bölümünde kariyer için gereklidir; staj ve ya çalışma portföyü girişi seviyesi pozisyonların güvenliğini de sağlamaya yardımcı olabilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Endüstriyel tasarımcı olan kişiler, kariyerleri söz konusu olduğunda aldıkları eğitim neticesinde çok geniş alanda bir istihdam elde edebilirler. Bu bölümden yeni mezun olan endüstriyel tasarımcılar;

Tasarım Sektörü,

Endüstriyel Tasarım Şirketleri,

Otomotiv Sektörü,

Beyaz Eşya Firmaları,

Otomotiv Sektörü,

Tasarım Atölyeleri,

Teknoloji Şirketleri de başta olacak şekilde pek çok alanda kendilerine de iş bulabilirler. Bunların haricinde bir de tasarıma dayalı olan danışmanlık üzerine çalışabilirler. Endüstriyel tasarımı yalnızca ürün üretmek değil aynı zamanda üretilecek olan ürünlerin aşamalarını takip etmektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü günümüzde pek çok sayıda üniversitede yer almakta olan bir bölümdür. Bu üniversiteler aşağıdaki gibidir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Marmara Üniversitesi (İstanbul),

Uludağ Üniversitesi (Bursa),

Selçuk Üniversitesi (Konya),

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) ve de

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) bunlardan bazıları olmaktadır. Bu üniversitelerin her biri birbirinden değerli olan okullar olup en iyi endüstri ürünleri tasarımı bölümü eğitimini vermektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Günümüzde endüstri ürünleri tasarımı bölümünde yetenek sınavları yer almaktadır. Yetenek sınavlarında ise genellikle en sık sorulan sorular gündelik hayatta kullanılan nesneler ile oluşturulan kompozisyonlardır. Ayrıca yetenek sınavları her üniversiteye göre de bazı farklılık gösterebilir. Bu sınavlar için her ne kadar zaman ve de kağıt ölçüleri farklılık gösterse dahi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğrenci alan üniversiteler bu iki sınavda da öğrenciye imgesel sorular sorabilir. Bu aşamada öğrencinin yapabileceği hemen hemen en iyi olay hem canlı model çizimleri için hem imgesel ürün tasarımı için çizimlerinde çok iyi bir çizim tekniği ve de hayal gücüne sahip olmasıdır.