Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Endüstri sistemleri Mühendisliği, insan, makine ve sistemlerin yer aldığı sistemde verimliliği arttırmayı amaçlar.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Endüstri mühendisliği bölümü, insan ve makinenin yer aldığı pek çok sistemde maksimum verimliliği sağlamak için çalışır. Bu bölümde en çok duyacağınız maksimum kar ve minimum maliyet sözcükleri olacaktır.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Nedir?

Endüstri sistemleri mühendisliği, entegre, insan, para, birikim, enerji, malzeme ve ekipman sistemlerini geliştirerek karmaşık süreç ve organizasyonların optimizasyonunu sağlayan bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Endüstri sistemleri mühendisliğinin amacı, bilgi, enerji ve makinelerin organizasyonun ve senkronizasyonunun sağlanmasını amaçlar.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstri sistemleri mühendisliği mezunu olan kişiler, matematik, fizik ve sosyal bilimler üzerine uzmanlık gerektiren analiz ve tasarım yöntemlerini kullanarak sistem süreçlerinden elde edilen sonuçları tahmin etmek, değerlendirmek ve sonuçları değerlendirmek gibi görevleri üstlenirler. Malzeme, emek ve makinelerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak koordinasyonun sağlanması için fiziksel ya da sosyal sistemlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak için çalışma yaparlar.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Endüstri sistemleri mühendisliği bölümü üniversitelerde Mühendislik Fakültesi bünyesinde okutulan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Her mühendislik bölümü gibi endüstri sistemleri Mühendisliği bölümü de sayısal puan türüne göre öğrenci alır.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Endüstri sistemleri Mühendisliği bölümü okumak isteyen kişilerin güçlü bir sayısal zekaya sahip olması, analitik düşünme becerisinin gelişmiş olması, kolay problem çözme ve sorunlara hızlı çözüm bulabilme kabiliyetine sahip olması gerekir. Bu bölüme girebilmek için TYT, YKS ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan almanız gerekir.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Endüstri sistemleri Mühendisliği Türkçe okutulan bir bölüm olmasına rağmen bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı bulunur.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Endüstri sistemleri Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesinde bulunan diğer mühendislik bölümleri gibi sayısal puan yürüne göre öğrenci kabul eder. Bu nedenle TYT Sınavı’ndan 150 puan ve üstü alan kişiler alan yeterlilik sınavı olan AYT ve YKS’de de başarı sağlayarak sayısal puan türünden yeterli puan aldığı zaman endüstri sistemleri mühendisliği bölümüne yerleşme imkanı bulabilir. Tercih arefesinde olan öğrencilerin en merak ettiği bölümler arasında olan bu mühendislik, pek çok alanda geçerliliği olan ve eğitim süreci sonunda gençlerin rahat iş bulabileceği iş kolları arasında yer alıyor.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üretim Planlama ve Stok Kontrolü,

Bilgisayar Programlama,

Yönetim Bilişim Sistemleri,

Genel Ekonomi,

Yöneylem Araştırması,

Malzeme Bilimi,

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,

Kalite Planlama ve Kontrol,

Yönetim Bilişim Sistemleri,

Üretim Planlama ve Stok Kontrolü,

Bilimsel Araştırma Teknikleri,

Maliyet Analizi,

İş Sağlığı ve Güvenliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Endüstri mühendislerinin çalışabileceği pek çok alan bulunuyor. Bu alanlardan bazıları ise;

Yazılım ve Telekomünikasyon Sektörü

Savunma Sanayii

Danışmanlık Şirketleri

Bankacılık Sektörü

Ağır Sanayi Fabrikaları

Perakendecilik

Otomotiv Şirketleri

İlaç sanayi

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Endüstri sistemleri Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde çalışma imkanı bulabilirler. Bu bölümde okuyan kişileri kamu kurumlarında çalışmaları için öncelikle KPSS’ye girerek yeterli puanı alması gerekir.

Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Endüstri Mühendisliği Ülkemizde pek çok üniversitede bulunuyor. Bu üniversiteler ise,

Koç Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

MEF Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Işık Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi