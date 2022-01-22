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Endüstri nasıl yazılır? Endüstri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Endüstri nasıl yazılır Endüstri kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

8. yüzyılda literatüre girmiş olan endüstri kelimesi, yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında ye alıyor. Dilimize Latinceden geçmiş olan endüstri kelimesinin sözlük anlamı sanayidir. Ham maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanıma hazır hale getirildiği sektörlerin tümüne endüstri adı verilir. Endüstri nasıl yazılır? Endüstri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Endüstri kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan üç kelime vardır. Bu kelimelerden ikisi Arapça kökenliyken biri öz Türkçedir: 1- İmalat 2- Yapım 3- Sanayi

 Endüstri Nasıl Yazılır?

 Kullanılmak ve satılmak üzere çeşitli ham maddelerin işlendiği sektörlere endüstri denir. Sanayi ile eş anlamlı olan endüstri, hafif sanayi ve ağır sanayi olarak ikiye ayrılır.

 Endüstri sözcüğünün nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 ENDÜSTRİ

 Endüstri Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Dilimize Latinceden geçmiş olan endüstri kelimesi orijinal dilinde ''industrie'' şeklinde yazılır. Bu kelime dilimizde ise şu şekilde yazılır:

 ENDÜSTRİ - Doğru yazılışı

 ENDÜSTİRİ - Yanlış yazılışı

 Bu kelimeden türetilmiş olan birçok sözcük de hem günlük hayatta hem de çeşitli sektörlerde kullanılır. Örneğin: ''Endüstriyel'' kelimesi sanayi ile ilgili olan demektir.

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 Endüstri Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Türkiye'de ilaç endüstrisi son yıllarda fazlasıyla gelişti. (Doğru kullanım)

 2- Otomobil endüstrisinin en çok geliştiği ülkeler Japonya ve Almanya'dır. (Yanlış kullanım)

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