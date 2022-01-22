Endüstri nasıl yazılır? Endüstri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Endüstri kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan üç kelime vardır. Bu kelimelerden ikisi Arapça kökenliyken biri öz Türkçedir: 1- İmalat 2- Yapım 3- Sanayi

Endüstri Nasıl Yazılır?

Kullanılmak ve satılmak üzere çeşitli ham maddelerin işlendiği sektörlere endüstri denir. Sanayi ile eş anlamlı olan endüstri, hafif sanayi ve ağır sanayi olarak ikiye ayrılır.

Endüstri sözcüğünün nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

ENDÜSTRİ

Endüstri Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dilimize Latinceden geçmiş olan endüstri kelimesi orijinal dilinde ''industrie'' şeklinde yazılır. Bu kelime dilimizde ise şu şekilde yazılır:

ENDÜSTRİ - Doğru yazılışı

ENDÜSTİRİ - Yanlış yazılışı

Bu kelimeden türetilmiş olan birçok sözcük de hem günlük hayatta hem de çeşitli sektörlerde kullanılır. Örneğin: ''Endüstriyel'' kelimesi sanayi ile ilgili olan demektir.

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Endüstri Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Türkiye'de ilaç endüstrisi son yıllarda fazlasıyla gelişti. (Doğru kullanım)

2- Otomobil endüstrisinin en çok geliştiği ülkeler Japonya ve Almanya'dır. (Yanlış kullanım)