Endoplazmik retikulum görevleri nedir ve ne işe yarar?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Endoplazmik retikulum görevleri nedir ve ne işe yarar?

#Endoplazmik Retikulum#Hücre#Organel
Endoplazmik retikulum görevleri nedir ve ne işe yarar

Hücre içerisinde yer alan birçok madde bulunmaktadır. Bu maddelerden bir tanesi de endoplazmik retikulumdur Biyoloji dersleri ve diğer fizyoloji dersleri olmak üzere endoplazmik retikulum kavramı karşımıza odlukça fazla çıkmaktadır. Endoplazmik retikulumun görevlerine dair birçok araştırma yapılmaktadır. Peki, endoplazmik retikulum görevleri nelerdir? Endoplazmik retikulum ne işe yaramaktadır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Endoplazmik retikulum hücre içerisinde yer alan organellerden bir tanesidir. Hücre için oldukça önemli bir organeldir. Hücrenin işleyişi ve yapısının tam anlamı ile sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından endoplazmik retikulum önem teşkil etmektedir.

 Endoplazmik Retikulum Görevleri Nedir ve Ne İşe Yarar?

 1) Çekirdek Zarı Oluşumu

 Endoplazmik retikulumun görevleri arasında çekirdek zarı oluşumu gelmektedir. Hücre çekirdeğinin oluşması açısından zar oluşumunu tetikleyen organel bulunmaktadır. Bu organel ise endoplazmik retikulumdur. Bu şekilde hücre içerisinde çekirdek zarı oluşumunu sağlar.

 2) Taşıma İşlemi

 Hücre içerisinde ribozom ile birlikte taşıma işlemi gerçekleşmektedir. Ribozom ile birlikte protein sentezi ile birlikte hücre içerisinde yer alan proteinlerin taşınması sağlanmaktadır. Hal böyle olunca bu taşıma işlemi yapan organel ise endoplazmik retikulum organelidir. Endoplazmik retikulum hücre içerisinde hızlı bir şekilde ribozomdan aldığı proteinlerin taşınmasını sağlar.

Haberin Devamı

 3) Enzimleri Golgi Cisimciğine İletir

 Hücre içerisinde yer alan golgi cisimciğine iletim işlemi de yine endoplazmik retikulum organeli tarafından yapılmaktadır Hücre içerisinde yer alana ve sentezlenen yağların ayrıca diğer enzimlerin taşıma işleminden sorumlu olan bu organel hücrenin işleyişinin sürdürülmesi için bu enzimleri golgi cisimciğine hızlı bir şekilde iletir.

 4) Hücreye Destek Verir

 Hücrelerin sağlıklı bir şekilde görevini yapması için bir takım organeller tarafından desteklenmesi önemlidir. Hücreye destek veren organellerden bir tanesi olan endoplazmik retikulum organeli sitoplazma ile birikte hücreye destek verir. Bu şekilde hücrenin daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlar.

 5) Lizozom Üretilmesini Sağlar

 Hücre içerisinde birçok organel üretilmektedir. Hücre içerisinde üretilen organellerden bir tanesi de lizozom organelidir. Lizozom üretilmesi için birincil pay sahibi olan organel ise endoplazmik retikulum organelidir. Endoplazmik retikulum organeli hücrenin genel işleyişini düzenler ve lizozomun sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlar.

Haberin Devamı

 6) Hücreyi Korur

 Hücrenin sağlıklı bir şekilde yaşaması için korunması çok önemlidir. Hücreyi her türlü dış etkenlerden koruyan endoplazmik retikulum organeli hücre içerisinde çok önemli bir göreve sahiptir. Hücreye zarar verebilecek her türlü oluşumu engeller ve hücre içerisinde adeta bir kalkan görevi görür. Hücreye destek verir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Endoplazmik Retikulum#Hücre#Organel

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı