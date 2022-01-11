Endoplazmik retikulum görevleri nedir ve ne işe yarar?

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Endoplazmik retikulum hücre içerisinde yer alan organellerden bir tanesidir. Hücre için oldukça önemli bir organeldir. Hücrenin işleyişi ve yapısının tam anlamı ile sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından endoplazmik retikulum önem teşkil etmektedir.

Endoplazmik Retikulum Görevleri Nedir ve Ne İşe Yarar?

1) Çekirdek Zarı Oluşumu

Endoplazmik retikulumun görevleri arasında çekirdek zarı oluşumu gelmektedir. Hücre çekirdeğinin oluşması açısından zar oluşumunu tetikleyen organel bulunmaktadır. Bu organel ise endoplazmik retikulumdur. Bu şekilde hücre içerisinde çekirdek zarı oluşumunu sağlar.

2) Taşıma İşlemi

Hücre içerisinde ribozom ile birlikte taşıma işlemi gerçekleşmektedir. Ribozom ile birlikte protein sentezi ile birlikte hücre içerisinde yer alan proteinlerin taşınması sağlanmaktadır. Hal böyle olunca bu taşıma işlemi yapan organel ise endoplazmik retikulum organelidir. Endoplazmik retikulum hücre içerisinde hızlı bir şekilde ribozomdan aldığı proteinlerin taşınmasını sağlar.

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3) Enzimleri Golgi Cisimciğine İletir

Hücre içerisinde yer alan golgi cisimciğine iletim işlemi de yine endoplazmik retikulum organeli tarafından yapılmaktadır Hücre içerisinde yer alana ve sentezlenen yağların ayrıca diğer enzimlerin taşıma işleminden sorumlu olan bu organel hücrenin işleyişinin sürdürülmesi için bu enzimleri golgi cisimciğine hızlı bir şekilde iletir.

4) Hücreye Destek Verir

Hücrelerin sağlıklı bir şekilde görevini yapması için bir takım organeller tarafından desteklenmesi önemlidir. Hücreye destek veren organellerden bir tanesi olan endoplazmik retikulum organeli sitoplazma ile birikte hücreye destek verir. Bu şekilde hücrenin daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlar.

5) Lizozom Üretilmesini Sağlar

Hücre içerisinde birçok organel üretilmektedir. Hücre içerisinde üretilen organellerden bir tanesi de lizozom organelidir. Lizozom üretilmesi için birincil pay sahibi olan organel ise endoplazmik retikulum organelidir. Endoplazmik retikulum organeli hücrenin genel işleyişini düzenler ve lizozomun sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlar.

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6) Hücreyi Korur

Hücrenin sağlıklı bir şekilde yaşaması için korunması çok önemlidir. Hücreyi her türlü dış etkenlerden koruyan endoplazmik retikulum organeli hücre içerisinde çok önemli bir göreve sahiptir. Hücreye zarar verebilecek her türlü oluşumu engeller ve hücre içerisinde adeta bir kalkan görevi görür. Hücreye destek verir.