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Endonezya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Endonezya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Endonezya#Kıta#Ülke
Endonezya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Endonezya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Yaklaşık 18 bin adadan oluşan Endonezya, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ada ülkesidir. 150 yıl boyunca Japonya'nın sömürgesi olan Endonezya, 2. Dünya savaşının sona ermesiyle birlikte, 1945 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin başkenti Cakarta, milli marşı ise Indonesia Raya'dır. Endonezya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Nüfusu 270 milyon olan Endonezya'nın en kalabalık şehirler şu şekilde sıralanabilir. 1- Medan 2- Makassar 3- Cakarta 4- Bandar Lampung

 5- Pangkal Pinang

 Endonezya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Endonezya'nın büyük bir kısmı Kuzey Yarım Küre'de yer alır. Ancak Boli, Lombok ve Flores adaları Güney Yarım Kürededir.

 Endonezya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Yarım Kürede yer alan Endonezya Hint Okyanus ile Pasifik Okyanusu arasındadır. Ülkenin kuzeyinde Malezya, güneyinde ise Avustralya yer alır.

 Endonezya Hangi Dine Mensup?

 Endonezya'da halkın yaklaşık %90'ı Müslümandır. Bunun dışında Budizm ve Hristiyanlık da resmi din olarak kabul edilmiştir.

 Endonezya Hangi Dili Konuşuyor?

 Ülkenin resmi dili Endonezce'dir.

 Endonezya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Endonezya'da, Malezya ve Filipinlerde olduğu gibi Cavi alfabesi kullanılmaktadır.

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 Endonezya Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Endonezya, diğer adı Gregoryen olan Miladi Takvimi kullanıyor.

 Endonezya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Endonezya Rupiahı'dır. Bu para biriminin döviz kodu ''IDR'' şeklinde yazılır.

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#Endonezya#Kıta#Ülke

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