Encoder nedir ve ne işe yarar? Enkoder kullanım alanları ve çeşitleri

Encoder cihazlar bir sinyal oluşturabilmek için manyetik, mekanik, optik ve de dirençli sistemlerini kullanmaktadırlar. Optik algılamada genel olarak encoder ışık kesintisine de bağlı olarak bir geri bildirim sağlamaktadır.

Encoder Nedir?

Encoder cihazı bağlı olduğu motor milinin hareketlerine karşılık sinyal üretmekte olan sayısal bir elektrik sinyali üretmekte olan elektromekanik bir cihazlardır. Ayrıca bağlanmakta olan milin mevcut konumunu izlemek ve de geri bildirim sağlayan algılama cihazıdır. Kodlama yapan konum, sayı, hız ya da yönü belirlemek için kullanılabilen geribildirim sinyali gönderirler. Genel olarak servo motor, hareketli kamera, robot, cnc tezgahları, otomasyon gibi pek çok kullanım alanları bulunmaktadır. Doğrusal ve ya döner olmak üzere ikiye de ayrılır.

Encoder Çeşitleri Nelerdir?

Encoderler, sinyal oluşturmak amacı ile farklı teknolojiler kullanmaktadır. Bunlar manyetik, optik, mekanik, dirençlidir. En sık kullanılan ise optik olanı encoderlerdir. Optik algılamada, kodlayıcı ışıkların kesintisine dayalı olarak da geri bildirim sağlamaktadır.

Encoder şaftı bağlantı şekillerine göre;

Delik milli tip ve milli tip olmak üzere iki çeşit olmaktadır. Sinyal algılama da ise manyetik ve optik algılamalı olmak üzere iki çeşittir. Ayrıca pozisyon konum belirlemelerde mutlak encoder ve artımsal encoder olmak üzere iki çeşittir.

Mutlak encoderler, güç verildiği andan itibaren dönen mile göre de dijital bit dizileri gibi şeklinde birbirine benzemeyen çıkış vererek konumu belirlemektedir. enerji kesilse bile en son konumunda kalıp tekrar enerjilendiği zaman kaldığı konumdan işlemlerine devam etmektedir.

Artımsal encoder, dönen mil adına sürekli kare sinyaller üreterek bulunduğu konumları bilgilendirmede ve de sayma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu tip encoder mutlak encoderden farkı enerjilendikleri anlardan itibaren bulunduğu konumu her daim 0 olarak kabul ederler ve bu değerin üstünde de bir işlem yapar. Bu encoder endüstriyel robotlar, antenler, medikal cihazlar, deri işleme makinaları ve şişeleme makinalarında kullanılır.

Encoderler Kullanım Alanları

Encoder kullanım alanları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Otomasyon sistemleri, CNC tezgahları, endüstriyel kontrol işlemleri, presleme makineler, deri ve tekstil işleme makineleri, paketleme ve de baskı makineleri, medikal makineler ve ya cihazlar, balans ve ölçekler, kapı kontrol makineleri ve ya cihazları, levha işleme makineleri, çimento ve yapı ürünleri işleme makineleri daha pek çok alan da kullanılabilir.