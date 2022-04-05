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Enaniyet Nedir, Ne Anlama Gelir? Enaniyet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Enaniyet Nedir, Ne Anlama Gelir Enaniyet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Enaniyet kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup ene kelimesinden türeyen bir kelime olmaktadır. Ene kelimesi Arapça ben anlamına gelen bir kelime olup enaniyet kelimesi de aynı yönde anlam taşıyan bir kelime olmaktadır. Enaniyet nedir ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre enaniyet kelimesi sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Enaniyet kelimesi geçmiş dönemlerde kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. 

 Enaniyet Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Enaniyet kelimesi benlik duygusu gelişmişlik olarak bilinen bir kelime olmaktadır. Enaniyet kelimesi bencillik ve benliğini üstün tutan kişi anlamına gelen bir kelimedir. Enaniyet kelimesi ene yani ben kelimesinden türeyerek her şeyde ben olmak anlamına gelen enaniyet kelimesi ortaya çıkmaktadır. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Enaniyet Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre enaniyet kelimesi bencillik kendini başkalarından üstün tutmak ve kendi özelliklerini üstün tutmak anlamı taşıyan bir kelimedir. Enaniyet kelimesi kişinin kendini başka insanlardan üstün tutarak kendini beğenmesi anlamına gelmektedir. 

 Enaniyet kelimesi Arapça bir kelime olduğu için Türkçeye tercüme olarak kişinin kendini içten içe diğer insanlardan üstün görmesi ve bunun zamanla bir kişilik haline gelmesi demektir.

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 Enaniyet kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olarak eski eserlerde kullanılmaktadır. Enaniyet kelimesi olumsuz durumları ifade etmek için kullanılan insandaki olumsuz ahlakı ifade eden bir kelimedir. Enaniyet kelimesi ahlaki olarak başkalarını aşağılama durumunu da ifade etmektedir.

 

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