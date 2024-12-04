En yeşil 100 üniversitenin 6’sı Türkiye’de

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YÖK Raporunda Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) verileri de yer aldı. Buna göre, “İklim Eylem Endeksi”nde 36 Türk üniversitesi, “Sürdürülebilir Yaşam Endeksi”nde ise 46 Türk üniversitesi bulunuyor. Erciyes Üniversitesi 100’üncü olarak ilk 100’e girmeyi başarırken, Abdullah Gül Üniversitesi 101’inci oldu. Bartın, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Karabük, Sakarya, Selçuk, Yeditepe ve Yıldız Teknik Üniversitesi de ilk 300’e girdi. Toplamda 20 Türk üniversitesi ilk 500’de yer aldı.

ÜNİVERSİTE ARAZİLERİN YÜZDE 37’Sİ YEŞİL

THE’nın “Sürdürülebilir Yaşam Endeksi”nde ise Türkiye’den 20 üniversite dünyada ilk 500’e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 40’ıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 81’inci olarak ilk 100’de girmeyi başardı. Abdullah Gül, Selçuk, Fırat ve Kadir Has Üniversitesi de ilk 300’e girdi. 59 üniversite sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında toplam 173 ödül almaya hak kazandı.

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Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre Türkiye’de 111 üniversitede yerleşkelerin ortalama yüzde 42’si dumansız hava sahası. Rapora göre Türkiye’deki 158 üniversite arazisinin yüzde 37’si yeşil alandan oluşuyor. Ayrıca üniversiteler yeşil çevre ile ilgili pek çok etkinliğin yanı sıra kendi temiz enerjilerini üreterek, atıkların geri dönüşümünü sağlayarak karbon ayak izlerinin azaltılmasına ve ekolojik sistem oluşturulmasını sağlıyor.

‘ÜNİVERSİTELERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRKLİKTE ÖNCÜ’

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda üniversitelerin geleceğin kampüsleriyle sürdürülebilirlik konusunda topluma öncülük ettiğini belirtti. Özvar şöyle konuştu: “Son yıllarda sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerin oluşturulması için birçok proje hayata geçirildi. Üniversitelerdeki sürdürülebilirlik göstergeleri, enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve doğayla uyum gibi alanlarda ilerlemeler kaydederken, bu çabalar üniversitelerin uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almasına da katkıda bulunuyor. YÖK olarak son dönemde en çok üzerinde durduğumuz başlıklar arasında yeşil ve dijital beceriler yer alıyor. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek ve üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek de öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu vizyon, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini güçlendirirken gençlerimize hem çevresel hem de sosyal farkındalık kazandırmayı hedefliyor.”