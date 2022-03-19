En ünlü Japon yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir?

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Birçok kişi tarafından sevilerek takip edilmekte olan Japon yazarlar, son dönemlerde ülkemizde de popüler bir hale gelmiştir. Genel olarak Japon edebiyatına ilgi duyan kişiler tarafından araştırılan bir konu olma özelliğine sahiptir. Japon kültürünü öğrenmek isteyen kişiler de Japon edebiyatına ilgi göstermektedir.

En Ünlü Japon Yazarlar Kimlerdir?

Bir çok ünlü Japon yazar bulunmaktadır. Japon edebiyatı ile yeni tanışacak olan kişilere tavsiye edilmekte olan en ünlü Japon yazarlar ise Japon edebiyatını sevdirecek düzeyde olarak ifade edilebilir. En ünlü Japon yazarlar;

Sei Şonagon- Yastıkname adlı eseri ile okuyucuların ilgisini çeken ve beğenisini kazanan bir kitap olarak ifade edilebilir.

Osamu Dazai ismi ile tanınmakta olan Suuiçi Tsusima, en ünlü Japon yazarları arasında yer almaktadır. Yazdığı öyküleri ve romanları büyük beğeni toplamıştır. En sevilen eseri ise; “Batan Güneş”, “Doğan Güneşin Ülkesi” olarak bilinmektedir.

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Kobo Abe, Japon edebiyatının en beğenilen yazarları arasında bulunmaktadır. Oscar'a aday olan yazarın bir çok beğenilen eserinin olduğunu söylemek de mümkündür.

Yukio Mişima adıyla bilinmekte olan Hiraoka Kimitake, bir çok türden eser yazmıştır. Kısa hayatına çeşitli tiyatro oyunları, romanlar, denemeler, eleştiriler sığdırmıştır.

Haruki Murakami yazarlık ödülü alan ünlü bir Japon yazar olarak tanınmaktadır.

Ryu Murakami, ünü ülke sınırlarını aşmış olan bir yazar olarak ifade edilebilir.

Jun'ichiro Tanizaki, adını tüm dünyaya duyurmuş olan oldukça başarılı bir yazar olarak tanınmaktadır.

En Ünlü Japon Eserleri Nelerdir?

Nobel ödülü alan Japon yazarların bulunması, Japon edebiyatına olan ilgiyi de artırmıştır.

Haruki Murakami: Dans Dans Dans

Natsuki İkezawa: Ağabeyine Çiçek Taşıyan Kız

Hector Garcia: İkigai

Mitsuyo Kakuta: Ağustosböceğinin Sekizinci Günü

Kazuo Isiguro: Beni Asla Bırakma

Yoko Tawada: Bir Kutup Ayısının Anıları

Cuniciro Tanizaki: Naomi

Natsuo Kirino: Tanrıça Günlüğü

Murasaki Shikibu: Murasaki Shikibu’nun Günlüğü

Natsume Soseki: Gönül

Yukio Mişima: Denizi Yitiren Denizci

Kenzaburo Oe: Kurbanı Beslemek

Sei Şonagon: Yastıkname

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Osamu Dazai: Mor Bir Serserinin Gezi Notları

Kobo Abe: Kanguru Defteri

Bu eserler ise Japon edebiyatında en fazla beğenilen ve ödül alan eserler olarak ifade edilebilir.