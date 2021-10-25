En küçük zeytinciler

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Torasan Köyü'ndeki okulda yapılan Hasat Şenliği, açılış töreni ile başladı. İlkokul öğrencileri şiirler okudu, ardından minik efeler zeybek oynadı. Zeytin ve ağacının bereketini vurgulamak için şarkılar söyleyen ve oyunlar oynayan öğrenciler, etkinliklerin ardından hasada başladı. Okulun bahçesinde ve çevresinde bulunan zeytin ağaçları ilkin15 yıl önce yine böyle şenlikle o zamanki öğrenciler tarafından dikilmişti. Etkinliğe Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can da katıldı.

AĞAÇLAR TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİ

İlkokul öğrencileri ağaçları eski öğrenciler tarafından dikilen uygulama bahçesindeki süs havuzuna balık bıraktı. Ardından her sınıfa ayrılmış ağaçlardan zeytin toplandı. Hasat Şenliği Koordinatör Öğretmeni Serpil Türker, “Okulumuza ait bir zeytin koleksiyon bahçesi var. Bahçemizi Comenius projesi kapsamında yaptığımız çalışmalardan biri olarak 2009 yılında hazırladık. Dört ülkeden öğrenciler geldi ve bu bahçenin açılışını yaptık. Ağaçlarımız çok özel. Aralarında Türkiye’nin dört bir yanından getirdiğimiz sertifikalı ağaçlar var. Türkiye’nin zeytin veren her bölgesinden tatlar barındıran bir bahçe diyebiliriz. Ortasında bir süs havuzu; içinde balıklarla nilüfer, Japon şemsiyesi ve su sümbülü gibi bitkilerimiz var. Burayı hem uygulama bahçesi olarak kullanıyoruz hem de hasat zamanı ağaçların zeytinlerini topluyoruz. İlk olarak okulun bahçesindeki ağaçları 2006 yılında öğrencilerle birlikte diktik. Ağaçlar 3-4 yıl sonra zeytin vermeye başladı. Toplamda 50’den fazla ağacımız var” dedi.

ZEYTİN YAĞINI ÖĞRENCİLER ŞİŞELİYOR

Toplanan zeytinler, yağhaneye götürülüyor. Serpil öğretmen “Başka zeytinlerle karışmasını istiyoruz. Çünkü biz tek tek elle topluyoruz zeytinlerimizi. Çuvallarla taşıyoruz. Soğuk sıkım yaptırıyoruz. Yağhanede, zeytinlerin başından ayrılmamaya çalışıyorum” diye konuştu. Ardından okula gelen zeytinyağları bir süre dinleniyor. Öğrenciler hunilerle, küçük şişelere doldurdukları zeytinyağlarına, “Hasat şenliği” etiketleri yapıştırıp, Urla’nın renkleri yeşil beyaz kurdelelerle süsülüyor. Zeytinyağları okula gelir olması amacıyla satışa sunuluyor. Geçmiş yıllarda ise bu gelir UNICEF, LÖSEV gibi kurumlara bağış olarak aktarılmış.

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UMUT VE BARIŞ SİMGESİ

Serpil Öğretmen bu yıl ki hasadı şöyle anlattı:

“Her yıl öğrenciler ve velilerle açılış töreni yaparak başlıyoruz hasat şenliğine. Hasat dansı yapıyoruz ve şükrediyoruz bu bereketli ürüne sahip olduğumuz için. Çocuklara zeytin ağacının neden kutsal olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlık tarihinin her aşamasında çok değerli bir ağaç çünkü. Çocuklar büyüyüp karar verecek yaşa geldiklerinde zeytin ağacını kesmemeyi, yaşatmayı tercih etsinler istiyorum. Bir de daha çok Nuh’un Gemisi’nden gelen umut ve barış olgusunu çocuklara hissettirmek istiyorum. Bu kapsamda bu hasat şenliğini okul olarak hazırlıyoruz. Okul aile birliği okula büyük bir mangal getiriyor, Ekmek kızartıyor. Ardından o ekmeğe zeytin ezmesi, salça sürüp ikram ediyoruz. Resim öğretmenimiz çocuklarla sanat ekinlikleri yapıyor. Sonuç olarak çocuklarımızı geleneklerimizle buluşturduğumuz bir etkinliğimiz.”

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500 KİLO ZEYTİN TOPLADIK

İlknur Parlak - Okul Müdürü

“Bazı yıllarda zeytin çok oluyor. 500 kilo zeytin topladığımız yıllar oldu. Ancak bu yıl ağaçlarımız biraz bakımsız kaldı. Pandemiden dolayı çok iyi bakamadık. Bu yıl daha derin budama yapıp iki yıl içinde daha fazla ürün almak istiyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nü de ağaçlandırdık, zeytin topladık. Böyle çalışmalarımız da oluyor.”