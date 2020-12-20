‘En kolayı öğretirken öğrenmek’

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin başarısını artırmak için kullanılabilecek yöntemlere ilişkin öğretmenler için kapsamlı çalışmalara dayanan el kitapları hazırlıyor.

“Çocukların öğrenme sürecine ayna tutmak için geri bildirim verme yönteminin öğretmenler tarafından nasıl en etkin şekilde kullanılacağı” sorusunun ardından ikinci kitapta ise “akran öğreticiliği, öğretmen rehberliğinde planlı ve yapılandırılmış bir şekilde uygulandığında nasıl etkili bir öğretim stratejisine dönüşür?” sorusu yanıt buluyor.

Sınıf içi ve dışında günlük hayatın doğal bir getirisi olarak gerçekleşen akran öğreticiliğine ilişkin yapılandırılmış pek çok model bulunuyor. Bir öğrencinin, diğer bir öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmasıyla gerçekleşen akran öğreticiliğinin, öğrencilerin sadece akademik başarısının artmasında değil; özgüven, sorumluluk, zaman yönetimi gibi birtakım tutum ve becerilerin gelişmesine de katkı sağladığının, arkadaşlık temelli bir öğrenme ortamı oluşturulduğunun anlatıldığı el kitabında, teorik bilgilerin yanı sıra akran öğreticiliğinin bir öğretim stratejisi olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin birtakım öneriler de yer buluyor.

ÇOCUKLAR DA ÖĞRETİRKEN ÖĞRENİYOR

Öğretmek ve öğrenmenin birbirinden bağımsız süreçler olmadığının altını çizen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz öğretmenler gibi çocuklarımız da öğretirken daha çok öğreniyor. Her çocuğun başarılı olduğu alan, yetenekleri farklıdır. Birine “Haydi, bu en iyi yaptığını arkadaşına sen öğret” dediğinizde çok güzel bir öğretmen olur. Öğretenin sorumluluk duygusu, özgüveni gelişir; öğrenen, eğlenerek daha kalıcı öğrenir. Bu yönteme ilişkin yapılmış pek çok uluslararası çalışmayı derleyerek ‘Neden ve nasıl akran öğreticiliği’ sorularına yanıt vermeye çalıştık. Meslektaşlarıma ve çocuklarıma katkı sunmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Akran Öğreticiliği El Kitabı’na http://cdn.eba.gov.tr/kitap/akran adresinden e-Kitap olarak ulaşabilirsiniz.