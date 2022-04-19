En Kolay Diller Hangileri? Öğrenmesi En Kolay Olan Dillerin İsimleri

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İkinci veya üçüncü bir dil olarak kolay bir dil öğrenmek isteyen pek çok insan bulunmaktadır. Bu insanlar en kolay öğrenilebilecek olan dilleri merak etmekte ve çoğunlukla internet üzerinden araştırmaktadır. Bundan dolayı dünyanın öğrenilmesi en kolay olan dilleri hakkında verilecek bilgiler önem taşımaktadır.

En Kolay Diller Hangileri?

Türkler için öğrenilmesi en kolay diller arasında ilk sırayı Ural-Altay dil ailesi üyeleri olan diller almaktadır. Bunun sebebi ise Türkçe'nin eklemeli bir dil olmasıdır. Bundan dolayı da eklemeli olan diğer dilleri öğrenmek Türkler için çok daha kolay bir hal alacaktır.

Türkler için en kolay öğrenilebilen dilleri arasında ise en başta Moğolca gelmektedir. sonrasında ize Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca dilleri gelmektedir. Çünkü bu diller de Ural-Altay ailesinden gelirler. Türkler bakımından en kolay şekilde öğrenilebilen diller aynı zamanda insanın kendi yeteneğine, hevesine göre de değişebilmektedir. Bu kapsamda dünya üzerinde öğrenilmesi zor bir dil yoktur esasında. Düzenli bir çalışma ve günlük pratikler ile kişilerin istedikleri her dili kolaylıkla öğrenebilmeleri durumu söz konusudur.

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Öğrenmesi En Kolay Olan Dillerin İsimleri

En kolay öğrenilen diller sıralaması söz konusu olduğunda ilk sırayı İngilizce dili almaktadır. Bu dilin haricinde öğrenmesi en kolay olan dilleri ve bu dillerin isimlerini şu şekilde sıralamakta fayda olacaktır:

- Portekizce,

- İspanyolca,

- Fransızca

- İtalyanca

- Almanca şeklinde sıralanabilir.

İngilizceyi dilini dünya üzerinde yaklaşık olarak 427.000.000 kişi konuşmaktadır. İngilizce dilinden sonra ise öğrenmesi en kolay dil olarak İspanyolcayı örnek göstermek mümkündür. Çünkü İspanyolca dilinin harfleri Türk harflerine benzerlik göstermektedir. Bu yönüyle öğrenilmesi çokta zor olmayan bir Latin dili olma özelliği taşımaktadır. Bunun beraberinde İspanyolca dilinin öğrenen insanların bir başka avantajı ise Portekizceyi çok kolay öğrenebilecek olmalarıdır. Portekizce dili ve İspanyolca diline çok benzeyen iki Latin dili olma özelliğine sahiptir ve birbirlerinin konuştuklarını rahatlıkla anlayabilirler.

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İtalyanca dil ise duyanları kendisine hayran bırakan ritimli bir dil olma özelliği taşımaktadır. İtalyanca konuşan bir insanı yalnızca oturup dinleme isteği duyulur. Fransızca dili diğer dillere kıyasla biraz daha öğrenmesi zor olan bir dil olma özelliği taşımaktadır. Fransızca daha çok bir aşk dili olarak bilinir.

Almanca ise bu diller arasında öğrenmesi biraz daha zor olabilen bir dil olabilir. Almanca hem telaffuz olarak hem de kelimelerin uzun ve karmaşık olması nedeniyle insanlara zor gelebilir. Ancak Almancadaki pek çok kelime İngilizce kelimelere benzerlik göstermektedir.