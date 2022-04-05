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En Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Enin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

En Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Enin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Oğuz Türklerinden bu yana kullanılan en kelimesinin sözlük anlamı genişliktir. Bu kelime birçok deyimde ve birleşik isimde yer alır. Örneğin: 1- Eninde sonunda 2- Enikonu 3- Enlem. Sesteş bir sözcük olan en, karşılaştırma cümlelerinde üstünlük bildirmek için kullanılır. Örnekler: 1- En uzun 2- En çalışkan.3- En rahat. Bu yazımızda en kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 En kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Boylam

 2- Yükseklik 3- Rakım 4- Dikey 5- İrtifa 6- Uzunluk 7- Tul 

 En Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Arz

 2- Genişlik

 2- Vüsat 

 Enin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- ARZ: 

 Dilimize Arapçadan geçen Arz kelimesinin sözcük anlamı yeryüzü ve dünya, yan anlamı ise topraktır. Bu kelime mecazen genişlik ve boyut anlamında da kullanılır. 

 Örnek Cümle: 

 ''Sen arz-ı endam ettiğinde gözüm senden başkasını görmüyor.'' 

 2- GENİŞLİK: 

 Öz Türkçe bir sözcük olan genişlik iki kenar arasındaki mesafe anlamına gelir. Bu kelime halk arasında bolluk ve çokluk anlamında da kullanılır. Genişliğin mecazi anlamı ise, aldırış etmemek ve umursamaz davranmaktır. 

 Örnek cümleler: 

 1- Geçen hafta internetten sipariş ettiğim masanın genişliği tam odaya göre.

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 2- Maddi imkanlarının genişliği sayesinde istediği her şeyi satın alabiliyor. 

 3- VÜSAT: 

  1. Yüzyılda literatüre giren vüsat kelimesi hem genişlik ve bolluk hem de refah ve zenginlik anlamına gelir. Vüsat, aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. 

 Örnek Cümle: 

 ''Elbisenin boyu da vüsatı da tam istediğim gibi.''

 

 

 

 

 

 

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