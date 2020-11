En iyi zombi oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil zombi oyunu önerisi

Zombi oyunları her ne kadar korku hissi uyandırsa da oyun içinde kafalarını patlatmak eğlenceli hale gelebiliyor. Sopa, silah, balta, kılıç gibi her türlü aracı silah olarak kullanabiliyorsunuz. Bilim kurgu türündeki bu yaşayan ölüler oyununu bilgisayar veya mobil cihazlarda oynayabiliyorsunuz.

En İyi Zombi Oyunları

The Walking Dead

Aynı adlı diziden esinlenerek oyun haline getirilmiştir. Oyun içinde beş bölüm bulunuyor. Oyunun kahramanı Lee’yi yönetiyorsunuz. Oyun daha çok hikâyeye ve karakter gelişimine odaklanıyor. Yolda kaza geçiren Lee, bir eve sığınarak küçük bir kızla karşılaşıyor. Kızın ailesini bulmak için maceraya atılıyorsunuz.

Dead Island

Bir aksiyon RPG oyunudur. Oyun bir adada geçiyor. Adayı zombiler istila etmiş. Oyun bir otel içinde başlıyor. Ana karakter olan Sam B.’yi kontrol ediyorsunuz. Diğer üç kahramanla beraber, dış dünyayla irtibat kurup, adadan kurtulmanın mücadelesini veriyorsunuz.

Dead Rising 1-2-3-4

Oyun, Frank West üzerine kurulu. İlk oyun, alışveriş merkezinde geçiyor. Ana karakter Frank West’i yönetiyorsunuz. West, alışveriş merkezinde kızıyla beraber mahsur kalmıştır. Kızının kurtulması için ilaç gereklidir. Ayrıca adını temize çıkarmak zorundadır. İkinci oyunda West, kızını kurtarmak için motorcu olmuştur. Bu oyunda eğlence daha çok ön plana çıkarılmış.

The Last of Us

Oyunun bir hikayesi bulunuyor. Ana karakter Joel, ile zombilere karşı bağışıklığı olan Ellie’nin hikayesi anlatılıyor. Ellie’nin kanının tedavi amaçlı kullanılabileceği düşüncesiyle, uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Yol boyunca ikisi arasındaki ilişkiler, psikolojik tahliller oyuncuları etkileyebiliyor.

Dying Light

Oyun Şanlurfa’nın Harran ilçesinde geçiyor. Salgın nedeniyle insanlar zombiye dönüşmüşler. Oyunu tekli ve mültiplayer oynayabiliyorsunuz. Oyun içinde gece-gündüz dönüşümü bulunuyor. Zombiler gündüzleri ağır hareket ediyorlar. Bu nedenle gündüzleri tuzak kurup, yiyecek topluyor ve insanları kurtarıyorsunuz. Gece olunca zombiler güçlenip, hızlanıyorlar. Gece vakti saklanıyorsunuz.

Dead Space

Oyun, 26. yüzyılda uzayda geçiyor. Oyun bir TPS türüdür. Ana kahramanın üzerinde bir zırh bulunuyor. Ne kadar canınız kaldığını karakterin omurgasındaki bardan görebiliyorsunuz. Karakterin sırtına baktığınızda ne kadar oksijeniniz kaldığını da görebiliyorsunuz. Karaktere nesneleri hareket ettirebilme ve hedefi kısa süreliğine yavaşlatma özellikleri yükleyebiliyorsunuz.

Deadlight

Bu oyun 2,5 D özelliğine sahip, Bu nedenle soldan sağa veya sağdan sola doğru hareket edebiliyorsunuz. Ana karakter olan Randall Wayne’i kontrol ediyorsunuz. Seattle’a giden yolda ona eşlik ediyor, karısı ve kızını bulmasında yardım ediyorsunuz.

Zombi Tsunami

Bu eğlenceli mobil oyunda zombi ordusunu yönetiyorsunuz. Önünüze ne çıkarsa yiyorsunuz. Sağlıklı insanları birer zombiye çeviriyorsunuz. Oyun içinde 11 farklı ortam ve 300’den fazla görev bulunuyor. Tüm sürüyü tek bir düğmeyle kontrol edebiliyorsunuz. Oyun içinde zombi kuşları besleyerek güçlerinden yararlanabiliyorsunuz.

Dead Target

Mobil cihazınızda oynayabileceğiniz bu oyunda sniper rolündesiniz. Konuşlandığınız bir bölgede, hedefinizdeki zombileri öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyun içinde 20 çeşit silah bulunuyor. Zombiler sizi ele geçirmeden önce onları teker teker vurmalısınız. Oyunu çevrimdışı olarak da oynayabiliyorsunuz.

Dead Trigger2

Oyun içinde 10 farklı bölgede zombiler FPS modunda mücadele ediyorsunuz. 33 farklı savaş alanı bulunuyor. Keskin nişancı, tabanca gibi 50 çeşit silah bulunuyor. Oyun içinde solo kampanya, küresel misyon, yan görevlerle birlikte 600 senaryo bulunuyor.