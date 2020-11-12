En iyi zeka oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil zeka oyunu önerisi
Zeka oyunları en çok tercih edilen oyun kategorilerinden biridir. Oynarken hem eğlendiren hem de zekayı geliştiren bu tür oyunlar küçük yaştaki çocukların oynaması onların gelişimi açısından da önemlidir. Zeka oyunları çoğu zaman düşündürücü ve bir o kadar da keyifli oyunlardır. Bundan ötürü zeka oyunları sürekli olarak oynanmakta olan oyunlardır. Zeka oyunlarını oynamayı sevenler internet üzerinden zeka oyunlarının araştırmasını yapmaktadırlar. Peki en iyi zeka oyunları listesi hangileridir? Mutlaka oynanması gereken bilgisayar üzerinden oynanabilecek en iyi zeka oyunları nelerdir? İşte oynamanız gereken müthiş zevkli zeka oyunları.
Zeka oyunları en çok tercih edilen oyun türlerindendir. En popüler oyun oynama sitelerinde zeka oyunları tercih edilmektedir. Genellikle bilgi gerektirmeyen oyun türlerinden olan zeka oyunları daha çok akıl yürütme ile ilgili olan oyunlardır. Zihni açan ve zekayı geliştiren zeka oyunları bölüm bölüm olarak da oynanan oyunlardır. Hazırlamış olduğumuz bu zeka oyunları listesinde en güzel oyunları sizler için derledik. Eğer zeka oyunlarını oynamayı seviyorsanız bilgisayar ve mobil platformu üzerinden bu oyunları oynayabilirsiniz.
Oynanması Gereken En İyi 10 Bilgisayar (PC) ve Mobil Zeka Oyunu Önerisi
1) Sudoku
Sudoku oynanması gereken en güzel oyunlardan biridir. Zeka gerektiren bir oyun türlerinden biri olan sudoku en popüler zeka oyunu türlerinden biridir. Sudoku akıl oyunlarından biridir. Hem bilgisayar üzerinden hem de mobil üzerinden sudoku oyunun oynayabilirsiniz.
2) Ateş ve Su
Son dönemlerin en popüler zeka oyunları türlerinden olan Ateş ve Su iki kişilik oynanan son derecede eğlenceli bir zeka oyunudur. Ateş ve su adında iki karakter vardır. Ateş ve su oyunu seri halinde olan oyunlardandır.
3) 3 Taş
3 taş da yine aynı şekilde oynanan zeka türlerinden birisidir. 3 taş oyunu müthiş bir stratejik oyundur. Oyunda doğru hamleleri uygulayarak kazanmak temel amaçlardandır.
4) Yapay Bomba
En güzel profesyonel zeka oyunlarından biridir. Yapay bomba oyunu bilgisayar üzerinden fare ile oynanan çok güzel bir zeka oyunudur. Kötü canlıları yapay bomba üzerinden öldürmeyi çalışan oyun türlerindendir.
5) Satranç
Bilindik en güzel zeka oyunlarından olan satranç iki kişi ile oynanan bir stratejik hamle oyunudur. Hem siyah hem de beyaz taşlar ile oynanan bu oyun zeka oyunlarından en popülerleri arasında yer almaktadır.
6) Zeka Topu
Zekanızı kullanarak oynayabileceğiniz en güzel oyun türlerinden biridir. Zeka topu oyunu maus ile oynayabileceğiniz ve aynı zamanda mobil platformunda da oynanan oyunlardan biridir. Oyunda temel amaç ise kırmızı deliğe zeka topunu hassas bir şekilde sokmak
7) Şehir Bulmaca
Şehir bulmaca oyunu da eğlenceli oyunlardan biridir. Oyun da temel amaç gösterilen yerlerde ki şehirleri doğru bir şekilde bilmektir. Şehirler ilk kez gösterilir ve daha sonra bilmenizi bekler.
8) Kırmızı Top
Level level olan bu oyun oldukça eğlenceli bir zeka oyunudur. WASD tuşları ile yön vererek kırmızı topunuzla ilerliyorsunuz. Engelleri bir bir geçerek oyunda ki aşamaları geçiyorsunuz.
9) Küpü Kurtar
En zevkli zeka oyunları arasında yer alan küpü kurtar oyunu başı dertte olan bir küpü kurtarmayı amaç edinen bir zeka oyunudur. Space tuşu ile zıplayarak küpü kurtarabilirsiniz. Ancak bazı engeller ve zeka gerektiren işler de oyunda yer almaktadır.
10) Zuma
Renkli renkli toplarla oynayabileceğiniz oyunlardan biri olan zuma oyunu aynı olan renkli topları bir yerde toplamaya amaçlayan bir oyundur. Zuma oyunu en eğlenceli ve zevkli oyunlardan bir tanesi olarak bilinir.
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