En iyi zeka oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil zeka oyunu önerisi

Zeka oyunları en çok tercih edilen oyun türlerindendir. En popüler oyun oynama sitelerinde zeka oyunları tercih edilmektedir. Genellikle bilgi gerektirmeyen oyun türlerinden olan zeka oyunları daha çok akıl yürütme ile ilgili olan oyunlardır. Zihni açan ve zekayı geliştiren zeka oyunları bölüm bölüm olarak da oynanan oyunlardır. Hazırlamış olduğumuz bu zeka oyunları listesinde en güzel oyunları sizler için derledik. Eğer zeka oyunlarını oynamayı seviyorsanız bilgisayar ve mobil platformu üzerinden bu oyunları oynayabilirsiniz.

Oynanması Gereken En İyi 10 Bilgisayar (PC) ve Mobil Zeka Oyunu Önerisi

1) Sudoku

Sudoku oynanması gereken en güzel oyunlardan biridir. Zeka gerektiren bir oyun türlerinden biri olan sudoku en popüler zeka oyunu türlerinden biridir. Sudoku akıl oyunlarından biridir. Hem bilgisayar üzerinden hem de mobil üzerinden sudoku oyunun oynayabilirsiniz.

2) Ateş ve Su

Son dönemlerin en popüler zeka oyunları türlerinden olan Ateş ve Su iki kişilik oynanan son derecede eğlenceli bir zeka oyunudur. Ateş ve su adında iki karakter vardır. Ateş ve su oyunu seri halinde olan oyunlardandır.

3) 3 Taş

3 taş da yine aynı şekilde oynanan zeka türlerinden birisidir. 3 taş oyunu müthiş bir stratejik oyundur. Oyunda doğru hamleleri uygulayarak kazanmak temel amaçlardandır.

4) Yapay Bomba

En güzel profesyonel zeka oyunlarından biridir. Yapay bomba oyunu bilgisayar üzerinden fare ile oynanan çok güzel bir zeka oyunudur. Kötü canlıları yapay bomba üzerinden öldürmeyi çalışan oyun türlerindendir.

5) Satranç

Bilindik en güzel zeka oyunlarından olan satranç iki kişi ile oynanan bir stratejik hamle oyunudur. Hem siyah hem de beyaz taşlar ile oynanan bu oyun zeka oyunlarından en popülerleri arasında yer almaktadır.

6) Zeka Topu

Zekanızı kullanarak oynayabileceğiniz en güzel oyun türlerinden biridir. Zeka topu oyunu maus ile oynayabileceğiniz ve aynı zamanda mobil platformunda da oynanan oyunlardan biridir. Oyunda temel amaç ise kırmızı deliğe zeka topunu hassas bir şekilde sokmak

7) Şehir Bulmaca

Şehir bulmaca oyunu da eğlenceli oyunlardan biridir. Oyun da temel amaç gösterilen yerlerde ki şehirleri doğru bir şekilde bilmektir. Şehirler ilk kez gösterilir ve daha sonra bilmenizi bekler.

8) Kırmızı Top

Level level olan bu oyun oldukça eğlenceli bir zeka oyunudur. WASD tuşları ile yön vererek kırmızı topunuzla ilerliyorsunuz. Engelleri bir bir geçerek oyunda ki aşamaları geçiyorsunuz.

9) Küpü Kurtar

En zevkli zeka oyunları arasında yer alan küpü kurtar oyunu başı dertte olan bir küpü kurtarmayı amaç edinen bir zeka oyunudur. Space tuşu ile zıplayarak küpü kurtarabilirsiniz. Ancak bazı engeller ve zeka gerektiren işler de oyunda yer almaktadır.

10) Zuma

Renkli renkli toplarla oynayabileceğiniz oyunlardan biri olan zuma oyunu aynı olan renkli topları bir yerde toplamaya amaçlayan bir oyundur. Zuma oyunu en eğlenceli ve zevkli oyunlardan bir tanesi olarak bilinir.