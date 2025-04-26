En iyi üniversiteler belli oldu! Asya’da ilk 100’deyiz

Haberin Devamı

Derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Asya’nın en iyi üniversitelerini açıkladı. Sıralamada, 5 ana başlıkta 18 performans göstergesi üzerinden derecelendirme yapılıp toplam puanlar belirlendi. Asya’daki 35 ülkeden 853 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği THE Asya’nın En İyi Üniversiteleri sıralamasına göre kıtanın en iyisi Çin’deki Tsinghua Üniversitesi oldu. Türkiye’den de 4 üniversite ilk 100’e girdi. ODTÜ 72’nci, Sabancı Üniversitesi 74’üncü, Koç Üniversitesi 79’uncu, İTÜ ise 97’nci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 123’üncü, Bilkent Üniversitesi ise 158’inci sırada kendine yer buldu. Ayrıca sıralamada Türkiye’den 27 üniversite ilk 500’e girme başarısını gösterdi.

BOĞAZİÇİ SIÇRAMA YAPTI

Üniversitelerin araştırma kalitesi, araştırma çevresi, öğretim, endüstri ve uluslararası görünüm ölçütlerinde sahip olduğu niteliklerin değerlendirildiği sıralamada, 2024’te 69’uncu sırada yer alan ODTÜ, bu yıl 3 sıra gerilese de Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında en iyi sıralamaya sahip oldu. 2024’te ODTÜ ile aynı puanı toplayarak 69’uncu sırayı paylaşan Koç Üniversitesi, bu yıl 79’uncu sıradan listeye girdi. Sabancı Üniversitesi 1 basamak yükselerek 74’üncü oldu. Geçtiğimiz yıl 92’nci olan İTÜ ise bu yıl 97’inci sıraya düştü. 2024’te 141’inci sırada olan Boğaziçi Üniversitesi bu yıl 18 basamak yükseldi ve 123’üncü sırada yer aldı.

Haberin Devamı

9 OKUL 250’YE GİRDİ

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - 72

* Sabancı Üniversitesi - 74

* Koç Üniversitesi - 79

* İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) - 97

* Boğaziçi Üniversitesi - 123

* Bilkent Üniversitesi - 158

* Hacettepe Üniversitesi - 201-250

* Özyeğin Üniversitesi - 201-250

* Yıldız Teknik Üniversitesi - 201-250