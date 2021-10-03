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En İyi Ulusal Buluş Madalyası İzmir’e

#İzmir#Ulusal Buluş Yarışması#Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
En İyi Ulusal Buluş Madalyası İzmir’e

Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Ata Hava Kalitesi İzleme ve Örnekleme Cihazı’ ile Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), ‘Best National Invention Medal En İyi Ulusal Buluş Madalyası’ ödülünü kazandı. Türkiye’de bu ödülü alan ilk kamu kurumu ve ilk okul oldu.

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İş piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip insan kaynağını yetiştirme açısından önemli bir yere sahip olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin alt yapısı, Ar-Ge merkezleri ile güçlendiriliyor. İzmir Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye çapında meslek liseleri arasından seçilen Ar-Ge merkezlerinden birisi.
Meslek Liseleri AR-GE Çalışmaları ile Adından Söz Ettiriyor
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı meslek liseleri, salgın döneminde ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon malzemelerinden maskeye, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar çok sayıda ürünü üreten meslek liseleri, elde ettikleri ulusal başarılarla ön plana çıkmaya devam ediyor.
AR-GE çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın desteği ile 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen ‘6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’21’e katıldı. İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen ISIF 21’de, okula ait 2 adet patent, tescil edilmiş 3 adet faydalı model ve başvurusu yapılmış ve sonuçlanmak üzere olan 5 adet faydalı model ile toplamda 10 proje sergilendi.
Türkiye’de Bir İlk
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen ‘Ata Hava Kalitesi İzleme ve Örnekleme Cihazı’, ‘Bioarıtmatik Siperlik ve Altıgen Hücreler Formunda Robotik Kodlama Eğitim Seti (Kod Peteği)’ ile buluş yarışmasına katılan Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirdi.
‘Altıgen Hücreler Formunda Robotik Kodlama Eğitim Seti’ (Kod Peteği) ile 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’21 gümüş madalyası ile ‘Yaratıcı Çaba ve Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.
‘Ata Hava Kalitesi İzleme ve Örnekleme Cihazı’ ile Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), ‘Best National Invention Medal En İyi Ulusal Buluş Madalyası’ ödülünü kazandı. Türkiye’de bu ödülü alan ilk kamu kurumu ve ilk okul oldu.
Aynı kapsamda Bioarıtmatik Siperlik, 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’21 gümüş madalyasına layık görülerek ‘Yaratıcı Çaba ve Mükemmellik Ödülü’ aldı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, ulusal düzeyde başarılara imza atan Buca Necla Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge merkezini ziyaret ederek ödül alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Yentür, değişen teknolojik ve toplumsal koşullara uyum sağlamada ve öğrencilerin temel becerileri kazanmasında Ar-ge projelerinin önemine değindi. İzmir’de meslek liselerinin elde ettiği başarılara dikkat çeken Yentür “İzmir’imizin tüm okul ve kurumlarında başarılı çalışmalara ve projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Bilimsel buluşlara imza atacağız.” dedi.

 

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#İzmir#Ulusal Buluş Yarışması#Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi