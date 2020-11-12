En iyi TIR oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil TIR oyunu önerisi

Euro Truck Simulator 2

Windows bilgisayar cihazları için SCS Software firması tarafından özel olarak geliştirilmiştir. Euro Truck Simulator 2 oyunu, Avrupa merkezli haritası ile ilk olarak 2012 yılında oyunculara sunulmuştur. Özel DLC paketleri ile yeni haritalar açılan oyunda İstanbul ve Edirne’de yer alıyor.

American Truck Simulator

Ets ve ETS2 tır oyunlarından çok daha yeni bir oyun olan American Truck Simulator yani ATS oyunu, 2016 yılı içinde piyasada yerini almıştır. Yalnızca Amerika ve bölge haritalarının yer almış olduğu oyunda özellikle grafik ve fizikler dikkat çekiyor.

Euro Truck Simulator

Yine SCS Software şirketi tarafından piyasaya sunulmuş olan Euro Truck Simulator yani ETS oyunu, ikinci versiyondan önce yani 2008 yılında oyunculara sunulmuştur. Dönemin büyük tır simülasyon oyunlarından birisi olsa da günümüzde daha çok nostalji için tercih edilen tır oyunudur.

Scania Truck Driving Simulator

Euro Truck Simulator 2 oyununun promosyon çeşidi olarak kullanıcıya sunulmuştur. Diğer tır oyunlarından biraz daha zorlu ve farklı olan oyun içinde sizlerden genel olarak eğitimleri tamamlamanız isteniyor. Eğitimlerde zorlu parkurlardan sağlam çıkma ve özel park etme gibi işlemler yer alıyor.

Truck Simulator 2018

Mobil kullanıcılar için özel olarak geliştirilen Truck Simulator 2018 oyunu, Play Store mağazalarında ücretsiz olarak yer alıyor. Oyun içinde farklı hava değişimleri ve yağmur yağma gibi olaylar yer almaktadır. Tırı sürerken iç ve dış kamera açıları mevcut olmaktadır.

Grand Truck Simulator 2

Play Store mağazasında yer alan mobil oyun olan Grand Truck Simulator 2 oyunu genellikle görevler üzerine dayalıdır. Oyuna ilk başlangıçta herhangi tır ve dorse verilmiyor. A ehliyeti görevi ile oyuna başlamanız ve sonrasında ehliyeti almanız gerekmektedir.

Cargo Simulator 2019

Andorid ve IOS tabanlı mobil cihazlar için tasarlanmış olan Cargo Simulatör 2019 oyununda Türkiye haritası yer alıyor. İç ve dış kameradan oynanabilen oyun hem online hem de offline olarak oynanabilmektedir. Bu sayede arkadaşlarınız ile konvoy yaparak gezmek mümkündür.

Euro Truck Driver 2018

Açık dünya haritasının yer almış olduğu Euro Truck Driver 2018 mobil oyununda farklı yükleri alabilir ve haritada geniş şekilde gezebilirsiniz. Yalnızca offline olarak oynanabilen oyunda diğer tır oyunlarına göre araçtan inme ve şoförün dış açıdan görünmesi gibi özellikler bulunuyor.

Heavy Truck Simulator

Başlangıçta ücretsiz olarak tır kamyonunu ve rengini seçerek oyuna giriş yapacağınız bir mobil oyun olan Heavy Truck Simulator oyunu, grafik kalitesi ile ön plandadır. Oyun içinde benzinliklerin genişliği dikkat çekiyor. Aynı zamanda toprak yollarda fizik kalitesi de oyunun kalitesini artırıyor

Truck Simulator USA

Yaklaşık 170 MB boyutunda olan Truck Simulator USA mobil oyunu adından da belli olacağı gibi Amerika haritasına sahiptir. Tır ağırlığını ölçmek ve kar yağma gibi mevsimsel olaylar oyun içerisinde mevcuttur.