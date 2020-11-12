En iyi tank oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil tank oyunu önerisi

Her seviye atlandığında yeni tankların kilitleri açılıyor. Araca yeni özellikler, silahlar ekleyerek daha donanımlı ve güçlü bir araç ortaya çıkıyor. Savaş gücünüz arttıkça savunma, saldırı özellikli tanklara sahip oluyorsunuz. Oyunlarda II. Dünya Savaşı’nda kullanılan birçok tank çeşidi bulunuyor. Alman, Rus, İngiliz, Amerikan yapımı yüzlerce tank seçeneği bulunuyor. Savaş stratejisi ve oyun bilginize bağlı olarak en avantajlı tankı seçip, donatabiliyorsunuz. Oyun içinde takım kurduğunuzda takım stratejisi ile savaşlara katılıp, gerçek bir komutan gibi ordunuzu yönetebiliyorsunuz.

Bilgisayarda çevrimiçi veya çevrimdışı oynanabilecek birçok tank oyunu bulunuyor. Bu oyunlar sadece tanklarla oynanabiliyor. Genellikle II. Dünya Savaşı dönemi savaşı konu ediliyor. Oyunun başında bir tank seçip, bununla savaşa katılıyorsunuz. Tank oyunları içinde en çok oynanan 10 oyunu sizler için derledik.

En İyi Tank Oyunları

World of Tanks

En yaygın ve en çok bilinen oyundur. Oyun içinde 250’nin üzerinde tank çeşidi bulunuyor. Oyuna başlarken bir tank seçiyorsunuz. Seviye atladıkça veya satın aldıkça tankınızı modifiye ediyorsunuz. Seçtiğiniz tankın özelliklerini ve istatistikleri iyi bilmeniz önemlidir.

War Thunder

Oyun free to play tank oyunları arasında yer alıyor. Oyun içinde bolca taktik ve strateji detayı bulunuyor. Oyun 15’e 15 4 kişilik takımla oynanıyor. Bir tank seçerek, savaşa veya göreve katılıyorsunuz. Aldığınız puanlara göre tankınızı ve seviyenizi geliştiriyorsunuz.

Armada Tanks

3D çevrimiçi oynanan shooter tank oyunudur. Oyun ücretsiz olmakla birlikte sadece multiplayer oyuna izin veriyor. Oyunda Amerika, Çin, Rusya, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin modern tank çeşitleri bulunuyor. Oyun içinde serbest ve grup savaşları modları bulunuyor.

Armored Warfare

Bu oyunda günümüz tankları bulunuyor. Türk yapımı Altay tankı da tank seçenekleri arasında bulunuyor. Bu oyunda da ikişer takım belirli haritalar üzerinde çarpışıyorlar. Her oyuncu birer tank seçerek oyuna başlıyor.

Steel Armor: Blaze of War

Diğer tank oyunlarının aksine bu oyunda bir hikâye bulunmuyor. Görevlerinizi oluşturup, dört oyun alanının birinde oynuyorsunuz. Oyun iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde savaş alanındaki birimleri dağıtıp, sevkiyat ve tamir işleriyle uğraşıyorsunuz. İkinci bölüm yakın tank savaş simülasyonudur.

World of Tanks Blitz

World of Tanks oyununun mobil versiyonudur. 250 tank çeşidi bulunuyor. 7’ye 7 kişilik takım savaşlarına katılıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni tankların kilitleri açılıyor. Ayrıca oyun tarzınızı özelleştirmeniz için mürettebat yükseltmeleri bulunuyor.

Armor Age: Tank Wars

Mobil cihazlarda oynayabiliyorsunuz. Bu oyunda tek bir tankınız yerine birden fazla tanka sahip olduğunuz bir takımınız bulunuyor. Oyunun özelliği tek oyunculu bir hikâyesinin bulunmasıdır. PvP modu ile beş tank seçip, savaşa girebiliyorsunuz.

Panzer Corps

Bu oyunda da tek bir tank yerine lejyoner takımın kontrolünü elinizde bulunduruyorsunuz. Oyunda 26 senaryo bulunuyor. Tek ve çok oyunculu modları bulunuyor. Stratejik sıra tabanlı savaş oyununda verdiğiniz kararlar savaşın seyrini belirliyor.

Pocket Tanks

Oyun, simülasyon oyunu değildir. 2B haritada bir rakiple karşılaşıyorsunuz. Önünüzde dağlar, çukurlar, engeller olabiliyor. Buna göre cephane seçiyorsunuz. Cephaneniz arasında Napalm, fisyon bombası, yıldırım ve yerçekimi bombası gibi 100'den fazla mühimmat türü bulunuyor.

Tank Hero

Oyunu çevrimdışı oynuyorsunuz. Duvarlarla çevrili bir arenada rakip tankı vurmaya çalışıyorsunuz. Burada atış beceriniz ön plana çıkıyor. Duvarlardan sektirerek rakibinizi vurmaya çalışıyorsunuz.