En iyi otobüs oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil otobüs oyunu önerisi

Şu an piyasada birbirinden değişik ve oldukça eğlenceli otobüs oyunları bulunmaktadır. Her oyun kendi içerisinde farklı özellikler sunmakta ve keyifli bir oyun ortamı yaratmaktadır. Farklı hikayeler üzerinden desteklenmiş olan bu oyunlar, özellikle 7/24 tamamen gerçekçi bir simülasyon altında değerlendirme olanağı tanımaktadır.

Ovidiu Tarafından Sunulan Otobüs Simülatör

Oldukça gerçekçi simülasyon seçeneği sağlayan bu otobüs oyunu, şu an en çok değerlendirilen seçenekler arasında geliyor. Klasik araçlar ve özel dizayn edilmiş otobüs seçenekleri ile beraber, en gerçekçi navigasyon eşliğinde görevler keyifle yerine getirilebilir.

Maleo Bünyesinde Sunulan Otobüs Simülatörü

Endonezya yollarında tamamen gerçekçi bir yolculuk yapma imkanı veren bu otobüs simülatörü, oldukça fazla tercih ediliyor. Yüksek adrenalin ve gelişmiş animasyon seçeneği ile beraber, 3D tasarım altında etkili grafik imkanı tanımaktadır.

Antrenörler Otobüs Simülatörü Ovidiu Bünyesinde

Çapraz bir biçimde otobüs sürüş keyfini sunan antrenörler otobüs simülatörü, oldukça eğlenceli bir oyun ortamı yaratıyor. Özellikle açık dünya rehberi ve 3D otobüs seçenekleri ile beraber, araçları bir şehirden başka bir şehre götürürken gerçekçiliği en iyi şekilde hissettirmektedir.

Idbs Bus Simülatörü

Bir yol haritası ve otobüs zamanlaması ile beraber şehirden şehre dolaşma imkanı tanıyor. Gerçekçi etkisi ve özel grafik animasyon seçenekleri ile beraber, modern otobüsler eşliğinde eğlenceli bir zaman geçirilebilir. Gece ve gündüz modu ile beraber farklı hava koşulları eşliğinde otobüsleri kullanmak mümkün.

Okul Otobüsü Simülatörü

En zevkli mobil Simulator otobüs oyunu seçenekleri arasında yer alıyor. Otobüslerin iç ve dış özellikleri tamamen gerçekçi ve 3d animasyon kapsamında desteklenmiş durumda. Üstelik çevrimiçi oyun imkanı ile beraber birçok bonuslar sağlarken, diğer oyuncularla yarış olanağı tanıyor.

Otobüs Derbisi

Bu oyun en gerçekçi sürüş deneyimi sağlayan otobüs simülatörleri arasında yer almaktadır. Özellikle çarpışma ve itme ile devrilme üzerinden eğlenceli bir yarış ortamı sunuyor. Adrenalin dolu bir oyun imkanı arzu edenler için en önemli alternatiflerden biri.

Dağ Otobüsü Sürüşü

Mevcut otobüs tasarımı ve karakterleri ile beraber iPhone için en özel otobüs simülatörleri arasında geliyor. Çevrimiçi oyun seçenekleri eşliğinde rakiplerle eğlenceli bir zaman geçirme şansı elde edilebilir. Yüksek grafik çözümlü driv3r tasarımı ile eğlenceli bir oyun ortamı desteklenmiş durumda.

Ultimate Otobüs Sürücü Simülatörü

2019 yılında çıkmış olan en özel ve yüksek çözünürlük altında etkin grafik ile değerlendirilen otobüs simülatörlerinden biridir. Ücretsiz şekilde oynanan bu oyun aynı zamanda kaza anında oyunu yakalama imkanı tanıyor. Liderlik özelliklerini gösterilebilecek en özel çevrimiçi oyunlardan biridir.

Çlıgın Otobüs Şoförü Yarış Oyunu

Bu oyun içerisinde otobüs ile sokak seçme imkanı üzerinden eğlenceli bir ortam yaratılmış durumda. Otobüs kilitlerini açma olanakları her oyun sonrasında desteklenirken, rakiplerle eğlenceli bir yarışa girmek mümkün. IPhone için desteklenen bu oyun, mobil olarak 7/24 değerlendirilebilir.

Dynamic Games Ağır Otobüs Simülatörü

Orijinal otobüs kullanmanıza destek sağlayacak en özel otobüs simülatörlerinden biridir. Özellikle Android telefonlar ile ağır otobüsleri kullanmak için özel bir fırsat sunuyor. Mafsallı ağır otobüslerde olduğu gibi en gerçekçi etkiyi yaratan bu oyun, piyasadaki en iyi oyun seçenekleri arasında geliyor.