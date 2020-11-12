En iyi motor oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil motor oyunu önerisi

Motor oyunları, motor sürme becerisini ortaya çıkaran oyunlardır. İki teker üzerinde, gerçek pistlerde veya yollarda sürüş deneyimi sağlıyor. Bu oyun sayesinde teorik olarak motor sürüş bilgileri ediniyorsunuz.

En İyi Motor Oyunları Listesi

Ride 2

Bilgisayarınızda oynayabileceğiniz en kapsamlı 3D simülasyon motor oyunlarındandır. Oyunda 170’ten fazla motor seçeneği bulunuyor. Oyun başlangıcında bir motor seçiyorsunuz. Yarış kazanarak veya oyun içi satın almalarla motorunuzu modifiye ediyorsunuz. Oyun içinde 16 mod bulunuyor. Her birinde ayrı yarışarak puanlar topluyorsunuz.

Real Bike Racing

Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 3D motor oyunudur. Oyunda 10 farklı motor, 9 yarış pisti ve 3 mod bulunuyor. Yarışlarda para ödülü kazanıyorsunuz. Bu parayla motorunuzu geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz yeni motorlar satın alabiliyorsunuz. Motorunuz üzerinde modifiye yapabiliyorsunuz.

Ultimate Motorcycle

Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 3D simülatör motor oyunudur. Bu oyunda pistlerde yarışmıyorsunuz. Motorunuzla şehir içinde dolaşarak verilen görevleri yerine getiriyorsunuz. Motorunuzu özelleştirme ve kendi motorunuzu oluşturma konusunda sınırsız imkânınız bulunuyor.

Traffic Rider

Bu oyunu mobil cihazınızda oynayabiliyorsunuz. Arcade sonsuz yarış türüdür. Bu oyunda otobanda, caddelerde motor sürüyorsunuz. Ne kadar hızlı sürerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. 29 farklı motor seçeneği, göz kamerası, gerçek motor sesleri gibi özellikler bulunuyor.

Trial Xtreme 4: Extreme Bike Racing Champions

Mobil cihazlarda oynanan bu oyun gerçek motor sürüş becerisini ortaya çıkarıyor. Bu oyunda yarışmıyor ve caddelerde sürmüyorsunuz. Birbirinden zorlu parkurları en hızlı ve güvenli şekilde geçmeye çalışıyorsunuz. İnce ahşap köprü, duvar, bariyer geçme gibi birbirinden zorlu 160 parkur bulunuyor.

Sports Bike Simulator 3D

Bilgisayar üzerinden çevrimiçi olarak oynayabiliyorsunuz. Bu oyunda tekli olarak şehir içinde geziyorsunuz. Oyun içinde 7 adet motor seçeneği bulunuyor. Yön tuşlarınızla motorunuzu sürüyorsunuz. Bu arada gözünüz yakıt deposunda olsun. Yakıtınız bitmeden verilen görevleri tamamlamalı ve çok puan toplamalısınız.

Madmen Racing

Bilgisayar üzerinden çevrimiçi oynayabileceğiniz eğlenceli ve çılgın bir oyundur. Birbirinden farklı motor ve çılgın yarışçılara karşı zorlu etaplarda yarışıyorsunuz. Oyun başlangıcında motorunuzu seçiyorsunuz. Yarış kazandıkça veya puan topladıkça yeni etaplar açılıyor.

Motor Dağ Sürüşü

Bilgisayarınızda çevrimiçi oynayabileceğiniz bu oyun adından da anlaşılacağı üzerine arazide motor sürüyorsunuz. Bunun için özel arazi motorlarından birini seçiyorsunuz. Oyunda 10 etap bulunuyor. Etapta kazandığınız puanlara göre bir sonraki açılıyor. Oyunda dağlık arazileri, asma köprüleri aşmak zorundasınız

Extreme Motorbike Jump

Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 3D simülasyon motor oyunudur. Bu oyunda şehir içinde ve arazide olmak üzere farklı oyun haritaları bulunuyor. Gerçek motor sesi ve 3D görsellerle motor sürüş becerinizi gösteriyorsunuz.

Moto Bike Racing Stunt Master

Mobil cihazınızda oynayabileceğiniz 3D simülasyon oyununda akrobasi becerinizi sergiliyorsunuz. Birbirinden zorlu engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Aşmaya çalışırken motor üzerinde akrobasi hareketler yapıyorsunuz.