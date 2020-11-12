En iyi motor oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil motor oyunu önerisi
Motor sürmek birçok kişinin tutkusudur. İki teker üzerinde özgürlüğün ve asi ruhun izlerini sergiliyorlar. Bu tutkuyu motor üzerinde yaşayamayanlar için motor oyunları bulunuyor. Bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinde bu oyunları oynayarak tutkunuzu yaşayabilirsiniz. Gerçek motor yarışçıları gibi dünyanın dört bir yanındaki pistlerde rekabetçi duygunuzu yaşayabilirsiniz. Yüzlerce motor seçeneği arasından birini seçerek, yarışlara katılıyorsunuz. Yarış kazandıkça, seviye atladıkça beceri puanlarınız yükseliyor. Bu da size yeni motorlar ve özellikler olarak geri dönüyor. Motor oyunlarında ana tema motor yarışlarıdır. Belirli pistte veya yollarda motor becerinizi gösteriyorsunuz. Yarışları birebir yaptığınız gibi, çoklu yarışlara da katılabiliyorsunuz. Oyun becerinize ve ilginize göre 3D simülasyon oyunlarından basit minimal oyunlara kadar birçok oyun bulunuyor. Bu oyunlar arasından en iyilerini sizler için derledik.
Motor oyunları, motor sürme becerisini ortaya çıkaran oyunlardır. İki teker üzerinde, gerçek pistlerde veya yollarda sürüş deneyimi sağlıyor. Bu oyun sayesinde teorik olarak motor sürüş bilgileri ediniyorsunuz.
Ride 2
Bilgisayarınızda oynayabileceğiniz en kapsamlı 3D simülasyon motor oyunlarındandır. Oyunda 170’ten fazla motor seçeneği bulunuyor. Oyun başlangıcında bir motor seçiyorsunuz. Yarış kazanarak veya oyun içi satın almalarla motorunuzu modifiye ediyorsunuz. Oyun içinde 16 mod bulunuyor. Her birinde ayrı yarışarak puanlar topluyorsunuz.
Real Bike Racing
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 3D motor oyunudur. Oyunda 10 farklı motor, 9 yarış pisti ve 3 mod bulunuyor. Yarışlarda para ödülü kazanıyorsunuz. Bu parayla motorunuzu geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz yeni motorlar satın alabiliyorsunuz. Motorunuz üzerinde modifiye yapabiliyorsunuz.
Ultimate Motorcycle
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 3D simülatör motor oyunudur. Bu oyunda pistlerde yarışmıyorsunuz. Motorunuzla şehir içinde dolaşarak verilen görevleri yerine getiriyorsunuz. Motorunuzu özelleştirme ve kendi motorunuzu oluşturma konusunda sınırsız imkânınız bulunuyor.
Traffic Rider
Bu oyunu mobil cihazınızda oynayabiliyorsunuz. Arcade sonsuz yarış türüdür. Bu oyunda otobanda, caddelerde motor sürüyorsunuz. Ne kadar hızlı sürerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. 29 farklı motor seçeneği, göz kamerası, gerçek motor sesleri gibi özellikler bulunuyor.
Trial Xtreme 4: Extreme Bike Racing Champions
Mobil cihazlarda oynanan bu oyun gerçek motor sürüş becerisini ortaya çıkarıyor. Bu oyunda yarışmıyor ve caddelerde sürmüyorsunuz. Birbirinden zorlu parkurları en hızlı ve güvenli şekilde geçmeye çalışıyorsunuz. İnce ahşap köprü, duvar, bariyer geçme gibi birbirinden zorlu 160 parkur bulunuyor.
Sports Bike Simulator 3D
Bilgisayar üzerinden çevrimiçi olarak oynayabiliyorsunuz. Bu oyunda tekli olarak şehir içinde geziyorsunuz. Oyun içinde 7 adet motor seçeneği bulunuyor. Yön tuşlarınızla motorunuzu sürüyorsunuz. Bu arada gözünüz yakıt deposunda olsun. Yakıtınız bitmeden verilen görevleri tamamlamalı ve çok puan toplamalısınız.
Madmen Racing
Bilgisayar üzerinden çevrimiçi oynayabileceğiniz eğlenceli ve çılgın bir oyundur. Birbirinden farklı motor ve çılgın yarışçılara karşı zorlu etaplarda yarışıyorsunuz. Oyun başlangıcında motorunuzu seçiyorsunuz. Yarış kazandıkça veya puan topladıkça yeni etaplar açılıyor.
Motor Dağ Sürüşü
Bilgisayarınızda çevrimiçi oynayabileceğiniz bu oyun adından da anlaşılacağı üzerine arazide motor sürüyorsunuz. Bunun için özel arazi motorlarından birini seçiyorsunuz. Oyunda 10 etap bulunuyor. Etapta kazandığınız puanlara göre bir sonraki açılıyor. Oyunda dağlık arazileri, asma köprüleri aşmak zorundasınız
Extreme Motorbike Jump
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz 3D simülasyon motor oyunudur. Bu oyunda şehir içinde ve arazide olmak üzere farklı oyun haritaları bulunuyor. Gerçek motor sesi ve 3D görsellerle motor sürüş becerinizi gösteriyorsunuz.
Moto Bike Racing Stunt Master
Mobil cihazınızda oynayabileceğiniz 3D simülasyon oyununda akrobasi becerinizi sergiliyorsunuz. Birbirinden zorlu engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Aşmaya çalışırken motor üzerinde akrobasi hareketler yapıyorsunuz.
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