En iyi dövüş oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil dövüş oyunu önerisi

Dövüş oyunu, karşılıklı olarak savaş durumunu belirli stratejiler uygulanarak ya da karakterler üzerinde çeşitli hareketler uygulayarak en fazla hasar veren oyuncunun kazanması şeklinde sonuçlanmaktadır. 7'den 70'e birçok kişinin severek oynadığı dövüş oyunlarının tüm dünya üzerinde popülaritesi oldukça yüksektir.

En İyi Dövüş Oyunları Listesi

1) Street Fighter (Pc)

Oyun 1999 yılında piyasa sürüldükten sonra büyük bir popülarite sağlayan bu oyun günümüzde bile hala şaşırtıcı derecede 2D grafikleri sayesinde yenilikçi yapısını korumakta ve hala oynanan yapısını korumaktadır. Rekabetçi yapısıyla kesinlikle oynanması gereken oyunlardandır.

2) Mortal Kombat (Pc)

Piyasada efsane olarak adlandırılan grafikleri ve görsel efektleriyle birçok kişinin beğenesini kazanan ve günümüzde hala oynanmakta olan bir oyundur. Midway tarafından geliştirilip 1992 yılında piyasaya sürülmüştür. 15 serisi bulunan oyunun en son çıkan serisi ise Mortal Kombat 11'dir.

3) Tekken (Pc)

Açılımı The King of Iron Fist Fighting Competition olan bu oyun kombo tekniklerinin fazla olmasıyla oyuncuların beğenisini kazanmaktadır. Grafik konusunda da oldukça başarılı olan ve görsel şov sunan oyun hala çok beğenilmektedir.

4) Dead Or Alive (Pc)

Japon üretimi olan muhteşem bir oyundur. Atari ile piyasaya girip mükemmel bir gelişim gösteren bu oyun teknolojinin gelişmesiyle konsola, bilgisayara geçiş yapmıştır. Turnuva konseptli sistem üzerine geliştirilen bu oyun karşı saldırıları engelleyebilme özelliği ile çok sevilmektedir.

5) Divekick (Pc)

Şu ana kadar yapılmış en yeni gelişim gösteren oyundur. Ardı arkası kesilmeyen mermi şovu ve iki karakterin doyasıya hareketleri ile tüm dünyaya ün salmış bir oyundur.

6) İnjustice (Pc)

Efsane savaş mekanları, harika görsel hareketleri ile kalplerde taht kurmuş bir oyundur. Oyun içinde birçok hareket, ekstra vuruş özellikleri ve birden çok karakter seçebilme şansını oyunculara sunup beğeni kazanmaktadır.

7) Skullgirls (Mobil)

Mobil oyun piyasasının en ilginç ve ilgi çekici oyunlarından birisidir. Müthiş anime tarzı, enteresan karakterleri ve oyun yapısı ile merak uyandırmaktadır. Karakterinizi seçip seviye atlayarak bir üst kategoride güçlü karakterlerle dövüşmenizi sağlar.

8) WWE Mayhem (Mobil)

Dünya üzerinde çok sevilen amerikan güreşinin efsanevi görsel efektleriyle mobil oyuna sunan WWE, gerçek karakterleri oyuna ekleyerek müthiş bir deneyim sunmaktadır. Oyun oynanış tarzı bakımında kolay, zahmetsiz olmakla beraber karaktere özel değişik vuruşlarla keyif vermektedir.

9) Real Steel World Robot Boxing (Mobil)

Şampiyonluk vaat eden bu oyunda robotların savaşı göze çarpmaktadır. Robotların kendilerine has hareketleri ve vuruş teknikleri ile bambaşka deneyim sunmaktadır. Robot savaşı severlerin vazgeçilmezidir.

10) EA SPORTS UFC (Mobil)

Profesyonel ve gerçek boks severlerin ilgisini çeken bu oyun birçok aksiyon dolu sahnesi ve 70 tane karakteriyle ilgi odağında olan bir oyundur. Gerçekçiliği ve karakterlerin vuruş stilleri ile beğeni kazanmaktadır.

Oynanması Gereken En İyi 10 Bilgisayar (PC) ve Mobil Dövüş Oyunu Önerisi

En çok oynanan Pc ve Mobil oyun önerileri ise şöyledir;

Mortal kombat serisi, Tekken serisi, Street fighter serisi, İnjustice serisi, Amerikan dövüşleri pc üzerinde önerilen oyunlardır. UFC, Real Boxing, Gods Of Rome, Tekken, Marvel Serisi mobilde tavsiye edilen 10 oyundandır.