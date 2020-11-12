En iyi atari oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil atari oyunu önerisi

Teknolojinin gelişmesiyle artık atari oyunları tarayıcılar üzerinden de kolaylıkla oynanabiliyor. Artık eskisi gibi atari konsolları ya da kasetleri kalmadı. 90'lı yıllardaki çocukların en sevdiği aktivitelerden biri de yeni kaset alıp bu kasetteki oyunları incelemekti şüphesiz.

En İyi Atari Oyunları Listesi

1.Circus

Circus oyunu şüphesiz en eğlenceli atari oyunlarından bir tanesiydi. Oyunda sirkte gösteri yapan birini oynuyordunuz. Aslanın üstünde ateşli çemberlerden atlamak, ince bir ip üstünde maymunlarla gösterilerek yapmak, büyük topların üzerinde dengede kalmaya çalışarak atlamak tam anlamı ile eğlenceyi doruklara çıkarıyor.

2.Duck Hunt

Bu oyunda avcılık yeteneklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Uçuşan ördekleri hızlı bir şekilde avlamanız gerekiyor. Köpeğinizde düşen ördekleri sizin için yakalıyor. Ancak ördekleri avlayamadığınız zaman köpeğinizin kıs kıs gülmesi oldukça sinir bozucu bir durum.

3.Tetris

Tetris kesinlikle bir neslin severek oynadığı oyunlardan bir tanesiydi. Farklı şekillerde blokları aralarında boşluk bırakmadan yan yana getirerek blokların silinmesini sağlıyorsunuz. Oyunun daha sonra pek çok versiyonu çıktı ve hepsi de çocuklar tarafından çok sevildi.

4.Nekketsu Basket Street

Şimdiki gibi gerçeğe çok yakın oyunlar yokken çocukların eğlencesi Nekketsu Basket Street idi. Oyunda iki grup olarak sokakta basket oyunları oynanıyor ve oldukça heyecanlı ilerliyor. Oyuncuların görünüşleri çok profesyonel olmasa da oyun oldukça heyecanlı ve zevkli ilerliyor.

5.Goal 3

Yine oldukça sevilen oyunlardan bir tanesi Goal 3. Oyuncuların birbirinden değişik yüz ifadeleri oldukça komik. Goal 3 isminden de anlaşıldığı üzere bir futbol oyunu. İki takım seçilerek oyuna başlanıyor. İsterseniz atariye karşı isterseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oyunu oynayabiliyorsunuz.

6.Super Mario

Atari oyunlarından bahsederken Super Mario'dan bahsetmemek olmaz. Bir dönemin çocuklarının en büyük amacı Super Mario'nun prensesini acımasız ejderhanın elinden kurtarmaktı. Super Mario kesinlikle en sevilen atari oyunuydu. Sonradan farklı versiyonları çıksa da hiç biri ilk versiyonundaki tadı veremedi.

7.Olympic Games

Bu oyunda değişik olimpiyat oyunlarını oynayabiliyor ve rekor kırabiliyordunuz. En başarılı oyunlardan bir tensiydi. Uzun atlama, koşu ve daha pek çok spor dalı oyunda bulunuyor. Oyunda her bir spor dalında başarı gösterdikten sonra başka bir spor dalında oyun devam ediyor. O zamanın teknolojisi ile üretilmiş başarılı oyunlardan biri.

8.Captain Tsubasa

Tsubasa 90'lı yılların çocuklarının en sevdiği çizgi filmlerden bir tanesiydi. Başladığı zaman kızlı erkekli herkes ekranlara kilitlenirdi. Sonrasında atari oyunu da çıkınca çocuklar aynı heyecan ile oyunu da oynadılar. Oyunda Tsubasa'nın takımı ile heyecanlı maçlara katılıyorsunuz. Yine bir dönemin çocuklarının eğlence kaynaklarından bir tanesi Captain Tsubasa oyunuydu.

9.Contra

Contra bir zamanlar pubg kadar popüler bir oyundu. Oyunda arkadaşını ile birlikte silahlarınız ile ilerleyerek düşmanlarınızı öldürüyor ve size verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Oyundaki bölüm sonu canavarlarını yenmek ise oldukça zor.

10.Mortal Kombat

Efsane Mortal Kombat oyunu en sevilen atari oyunları arasında yer alıyor. Dövüş oyunu olan Mortal Kombat'da pek çok karakter var ve karakterlerin kendilerine özgü özellikleri var. Karakterler oldukça başarılı bir şekilde tasarlanmış. Atariye karşı ya da iki arkadaş beraber oynamak mümkündür. Her dövüş üç round oluyor ve kazanan başka bir karakter ile oynamaya devam ediyor. Oldukça eğlenceli ve heyecanlıdır.