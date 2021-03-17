En güzel gülüşü çizerek başardılar

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Colgate’in ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler’ projesi kapsamında düzenlenen resim yarışması için gülüşlerini çizdi. Proje kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen yarışma etabında TOÇEV ilkokul öğrencileri ilk üçe girmeyi başardı. TOÇEV öğrencileri arasında yer alan Semih Uğur Tatar ise global yarışmada ilk 12’ye girerek ödül kazandı. Dünya çapında yapılan yarışma sonucunda ödül alan resimlerden özel bir takvim de hazırlandı.

TOÇEV ve Colgate ekibinin katılımıyla Semih Uğur Tutar için online bir ödül töreni düzenlendi.

13 YILDA 5 MİLYON ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLDİ

TOÇEV öncülüğünde 2008 yılında Colgate, Ağız ve Diş Sağlığı Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile yapılan proje kapsamında bugüne kadar 5 milyon çocuğa ağız ve düş sağlığı eğitimi verildi. Dünyanın en büyük ağız ve diş sağlığı eğitimi projesi olarak başlanan proje kapsamında sadece çocukların değil, kardeşlerinin ve ebeveynlerinin de sağlıklı bir yaşam sürmesi için Türkiye genelinde farkındalık oluşturuluyor. Eğitimlerde diş fırçalamanın kolaylığı ve önemi, ağız ve diş sağlığının tüm vücut sağlığına etkileri anlatılıyor.