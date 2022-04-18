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İl Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için Bolu’ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Özer, 1 haftalık aranın ardından 81 ilde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Ara tatilde öğrenci ve öğretmenlerin dinlendiğini belirten Özer, öğretmenlerin "Öğretmen Bilişim Ağı" ile mesleki gelişim eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİME KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Özer, öğretmen ve öğrencilere geriye kalan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek şöyle konuştu:

"Kararlı bir şekilde başladığımız yüz yüze eğitim yolculuğunu, gerekli tedbirleri alarak çok başarılı bir şekilde devam ettirdik. Hiçbir kesintiye uğratmadan gerekli tüm önlemleri alarak süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirmek üzereyiz. Çok az bir süremiz kaldı 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına. Öğretmenlerimize tüm fedakârlıkları için teşekkür ediyorum çünkü maskeyle ders anlatmak öyle kolay değil. Yine küçük yavrularımız, öğrencilerimiz de büyük fedakârlıkla yaşlarına bakmadan tüm kurallara uyarak, gerekli sağlık tedbirlerini alarak kararlı bir şekilde yaklaşık 8 aydır eğitimlerine devam ediyorlar, hepsini kutluyorum bu kararlı duruşları nedeniyle. Tüm eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, COVID-19 sürecinde şunu göstermiş oldu: Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar, eğitim ortamlarıdır. İnşallah, bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz, dilek ve temennimiz budur ama farklı durumlar oluşsa bile artık tüm ülke, okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğunu 2021-2022 eğitim öğretim yılıyla görmüş oldu. Önlemler alındığı zaman okulları kapatmanın gerekmediği de tüm toplum tarafından da kabullenilmiş oldu" diye konuştu.